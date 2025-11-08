Logo
Шулић: Синиша Каран биће нови предсједник Републике Српске

СРНА

08.11.2025

10:00

Члан Главног одбора СНСД-а Денис Шулић поручио је да ће нови предсједник Републике Српске бити кандидат ове странке Синиша Каран који ће наставити реализацију започетих пројеката и политика Милорада Додика и СНСД-а.

"Грађани Републике Српске су изабрали СНСД и сигуран сам да ће тај избор потврдити и 23. новембра, јер знају да је то политика сигурности и развоја", рекао је Шулић Срни.

Дајак

Бања Лука

Врбасом поново запловио потопљени дајак

Шулић је напоменуо да су пријевремени избори наметнути с циљем унижавања Републике Српске и воље грађана, који су предсједника Српске бирали 2022. године на мандат од четири године.

Он је нагласио да је Синиша Каран избор за који се у народу каже "прави човјек на правом мјесту".

"Господин Каран као професор уставног права најбоље разумије политички моменат у којем смо. Као дугогодишњи сарадник и савјетник Милорада Додика и члан извршне власти упознат је о свим пројектима, идејама, политикама СНСД-а и као такав - гарант је даљег развоја Српске, али и заштите њених институција", додао је Шулић.

Руска-војска-280925

Свијет

Руска ПВО оборила 79 украјинских дронова

Он је нагласио да је СНСД сигуран у побједу на овим изборима, јер зна да им грађани вјерују.

"И то знамо на основу тога што смо с њима на терену, а не на основу неких наручених анкета на које се други ослањају", закључио је Шулић.

Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: Шмит и Сарајево срушили вољу Срба и Српске, опозиција их подржала

У Републици Српској данас је почела изборна кампања за пријевремене предсједничке изборе који ће бити одржани 23. новембра.

