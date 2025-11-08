Logo
Обиљежавање годишњице митровданских битака у Невесињу

СРНА

08.11.2025

09:34

У Невесињу је почело обиљежавање Митровдана, сјећања на славне митровданске битке 1992. и 1994. године којима су одбрањени Невесиње и источна Херцеговина.

Истовремено се обиљежава и Дан општине Невесиње и слава Борачке организације Републике Српске.

Свету архијерејску литургију у Цркви Светог Вазнесења Христовог служе митрополити захумско-херцеговачки и приморски Димитрије и будимљанско-никшићки Методије, са свештенством.

Обиљежавање се наставља код Споменика слободе гдје ће у 11.00 часова бити служен помен, а потом ће делегације положити вијенце и цвијеће. Вијенац ће бити положен и код Споменика легендарном команданту Новици Гушићу. Предвиђен је и обилазак Спомен-собе и одавање почасти погинулим српским јунацима.

Свечана академија у Дому културе "Небојша Глоговац" почиње у 12.00 часова.

У Невесињу је синоћ одржан пријем за породице погинулих бораца и представљена је књига Предрага Лоза "Ко ружан сан, задњи пут погледајте град" о злочинима почињеним над српским народом на подручју Мостара, Коњица, Јабланице, Чапљине и другим мјестима Херцеговине, све до логора у Хрватској.

На Митровдан, српски народ у Херцеговини са посебним поштовањем обиљежава сјећање на митровданске битке, јер су у двије митровданске битке из 1992. и 1994. године одбрањени Невесиње, источна Херцеговина и Република Српска.

Овој офанзиви претходила је операција "Липањске зоре" којом је српско становништво у јуну 1992. протјерано из долине Неретве у нападима Хрватске војске и других хрватско-муслиманских снага.

Прва Митровданска битка почела је у рану зору на Митровдан. То је једна од највећих битака у Одбрамбено-отаџбинском рату јер је 3.500 припадника Невесињске бригаде побиједило пет пута бројнијег непријатеља.

Припадници Невесињске бригаде сукобили су се са 15.000 припадника Хрватске војске, ХВО-а и такозване Армије БиХ, који су, праћени јаком артиљеријом, кренули на Невесиње како би се спојили са Дубровником и излшли на тадашњу југословенску границу.

У Митровданској бици 1992. године погинуо је 41 борац Војске Републике Српске и један цивил, а рањено је више од стотину.

Битке су трајале седам дана и седам ноћи, а српски борци тада су одбранили своју линију.

У другој митровданској бици која је почела 9. новембра 1994. године, припадници такозване Армије БиХ диверзантски су се убацили у српске територије и отпочели нападе с леђа.

Тада је погинуло 26 припадника Војске Републике Српске, од којих су четворица убијена након заробљавања.

Ипак, невесињска бригаде успјела се одупријети и спријечити да Невесиње падне у руке непријатеља.

На челу Невесињске бригаде за Митровдан, као и током цијелог рата био је легендарни командант Новица Гушић који је преминуо у Београду 2020. године, а у Невесињу сада има и спомен-бисту.

Било је великих битака које су вођене и прије и послије Митровданске, али је она по стварним размјерама и у свијести народа и бораца Невесиња и Херцеговине постала и остала мјера и "мајка" свих битака.

Животе у одбрани Републике Српске дало је 476 бораца Невесињске бригаде коју су чинили борци из Невесиња и долине Неретве, те једна јединица из Билеће.

За војничке заслуге у митровданским и другим биткама Невесињска бригада је прва у Републици Српској одликована највишим војничким признањем - Орденом Немањића.

