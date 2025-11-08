Logo

Каран: Вријеме је да потврдимо мандат који је народ дао предсједнику Додику

08.11.2025

08:40

Каран: Вријеме је да потврдимо мандат који је народ дао предсједнику Додику
Фото: Уступљена фотографија

Вријеме је да још једном потврдимо ко смо, шта бранимо и зашто стојимо усправно, рекао је кандидат СНСД-а за предсједника Српске Синиша Каран.

- Вријеме је да потврдимо мандат који је народ дао предсједнику Милораду Додику прије три године. Пред нама су избори који нису обични. Пред нама је плебисцит на којем треба да заштитимо и потврдимо народну вољу - истакао је Каран у објави на Иксу.

Митровдан-Свети ДИмитрије-08112025

Занимљивости

Каква ће зима бити ако је на Митровдан облачно?

Навео је да је Република Српска настала из вјере и жртве нашег народа.

- Вријеме је да Републику Српску бранимо својом досљедношћу и одговорношћу. Наш пут је јасан. То је пут слободе, мира и снажне Српске. Пут који је трасирао предсједник Милорад Додик, пут јединства и државности - нагласио је Каран.

Истакао је да је он за Републику Српску, за њен народ, за правду и истину.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: С поносом се сјећамо свих који су стали у одбрану Српске

Пред нама није избор између имена, већ између два пута, између нас који слушамо свој народ и оних који слушају туђе налоге. Ја сам за Српску, а не за Шмита. За Српску која не клечи, већ стоји усправно! Република Српска се не брани празним ријечима и паролама, већ дјелима, срцем, радом и одлучношћу - закључио је Каран.

Таг:

Синиша Каран

