Каран: Вријеме је да потврдимо мандат који је народ дао предсједнику Додику

08.11.2025
08:40
Коментари:0
Вријеме је да још једном потврдимо ко смо, шта бранимо и зашто стојимо усправно, рекао је кандидат СНСД-а за предсједника Српске Синиша Каран.
- Вријеме је да потврдимо мандат који је народ дао предсједнику Милораду Додику прије три године. Пред нама су избори који нису обични. Пред нама је плебисцит на којем треба да заштитимо и потврдимо народну вољу - истакао је Каран у објави на Иксу.
Навео је да је Република Српска настала из вјере и жртве нашег народа.
- Вријеме је да Републику Српску бранимо својом досљедношћу и одговорношћу. Наш пут је јасан. То је пут слободе, мира и снажне Српске. Пут који је трасирао предсједник Милорад Додик, пут јединства и државности - нагласио је Каран.
Истакао је да је он за Републику Српску, за њен народ, за правду и истину.
Пред нама није избор између имена, већ између два пута, између нас који слушамо свој народ и оних који слушају туђе налоге. Ја сам за Српску, а не за Шмита. За Српску која не клечи, већ стоји усправно! Република Српска се не брани празним ријечима и паролама, већ дјелима, срцем, радом и одлучношћу - закључио је Каран.
