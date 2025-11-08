Logo

Каква ће зима бити ако је на Митровдан облачно?

08.11.2025

08:33

Свети Великомученик Димитрије Митровдан
Фото: YouTube/Screenshot/SlugaBožiji

Српска православна црква и вјерници данас славе Светог великомученика Димитрија, у народу познат као Митровдан.

Данашњи дан је у календару обиљежен црвеним словом и представља крсну славу бројних српских породица.

Магла-вријеме-улица

Друштво

Магла смањује видљивост на путевима

Овај славни и чудотворни светитељ родио се у Солуну. Измољен од Бога, Димитрије је био јединац, због чега је био с великом пажњом васпитан. Његов отац је био војвода Солунски; па кад му је отац умро, цар је поставио Димитрија за војводу умјесто оца.

Цар Максимијан нарочито му је препоручио да истребљује хришћане у Солуну. Али, Димитрије не само да није послушао цара него, напротив, јавно је исповиједао и проповиједао Христа Господа у Солуну. Када је то чуо цар, веома се наљутио на Димитрија, па када се враћао из рата против Сармата, цар Максимијан је свратио у Солун нарочито, да ствар испита. Призвао је цар Димитрија и испитивао га о вјери. Димитрије је јавно пред царем признао да је хришћанин, и уз то још изобличио царево идолопоклонство.

Разјарени цар бацио је Димитрија у тамницу. Знајући шта га чека Димитрије је уручио све своје имање свом послушнику Лупу, да раздјели сиротињи, и отишао у тамницу весео, због предстојећег страдања за Христа Господа. У тамници му се јавио анђео божји и рекао му: „мир ти, страдалче Христов, мужај се и крепи се!“

Doktor

Здравље

Расте број преминулих од респираторних инфекција у Републици Српској

Послије неколико дана послао је цар војнике у тамницу да убију Димитрија. Војници су затекли светитеља Божјег у молитви и изболи га копљем. Тијело његово узели су хришћани потајно и сахранили. Из тијела Христовог страдаоца потекло је целебно миро, којим су се многи болесници излијечили. Ускоро је над моштима била подигнута мала црква.

Неки велможа Илирски Леонтије био је болестан од неизљечиве болести. Он је пришао моштима Светог Димитрија с молитвом и био потпуно исцјељен. Из благодарности подигао је Леонтије много већу цркву на мјесто старе. Светитељ му се јавио у два маха. Када је цар Јустинијан хтео да пренесе мошти светитељеве из Солуна у Цариград, искочиле су пламене искре од гроба и чуо се глас: „станите, и не дирајте!“. И тако су мошти Светог Димитрија остале заувијек у Солуну. Као заштитник Солуна Свети Димитрије много се пута јављао и много пута спасао Солун од велике биједе. Чудесима његовим броја нема.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: С поносом се сјећамо свих који су стали у одбрану Српске

Славе га Срби, Грци, али и Руси

Осим Срба и Грка, овог светитеља славе и Руси. Сматрају га покровитељем Сибира, који је освојен и Русији присвојен 26. октобра 1581. године.

Светом Димитрију посвећено је више од 120 храмова у Србији.

Крсна је слава бројних породица и име неких еснафа. У многим мјестима одржавају се завјетине. Његов лик налази се од 1388. године на грбу Сремске Митровице где се, такође, веома поштује овај светитељ.

Црквени историчари нису сагласни око тога да ли живот овог светитеља треба лоцирати у Солун или Сремску Митровицу, римски Сирмијум, јер најстарији документи који су сачувани потичу тек из 8. вијека.

Торнадо

Свијет

Торнадо опустошио све пред собом: Страдало најмање пет људи, више од 100 повријеђено

Према једном тумачењу, мученик је погубљен у Сирмијуму, а остаци пренети у Солун, након освајања Срема од варвара. Грци су већ 413. подигли у Солуну базилику у којој су се чувале мошти Светог Димитрија. Град је сачуван, по предању, од земљотреса, болести, опсада. Свети Сава Српски, како бележи Доментијан “дође у солунски град и поклони се светом великом чудотворцу Димитрију и цјелива његову часну руку”.

Ако пада снијег на Митровдан каже се да је Свети Димитрије дошао на бијелом коњу, ако је облачно чека нас топла зима. Ако је ведро, по народном вјеровању, зима пред нама је оштра.

