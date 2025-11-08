У Невесињу обиљежавање годишњица митровданских битака

08.11.2025
08:09
Коментари:0
У Невесињу ће бити обиљежена годишњица митровданских битака вођених 1992. и 1994. године и одбране источне Херцеговине.
Након литургије у Цркви Вазнесења Господњег, на Градском тргу, код Централног споменика погинулим борцима и код споменика команданту Невесињске бригаде Новици Гушићу, биће служен парастос и положени вијенци и цвијеће.
Република Српска
У Републици Српској почиње изборна кампања за пријевремене предсједничке изборе
Свечана академија биће одржана у Дому културе "Небојша Глоговац".
У двије Митровданске битке из 1992. и 1994. године одбрањени су Невесиње и Херцеговина. Прва Митровданска битка једна је од највећих у Одбрамбено-отаџбинском рату јер је 3.500 припадника Невесињске бригаде побиједило пет пута јаче јединице хрватске војске, ХВО-а и такозване Армије БиХ, које су са 15.000 војника, праћене јаком артиљеријом, кренуле на Невесиње ради продора у источну Херцеговину.
Друштво
Данас је Митровдан: Ево који обичаји се везују за овај празник
Двије митровданске офанзиве однијеле су 64 живота, а више од 200 војника је рањено.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
13 ч0
Република Српска
14 ч0
Најновије
Најчитаније
09
31
09
24
09
21
09
21
09
11
Тренутно на програму