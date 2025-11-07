Logo

50 година рада Универзитета у Бањалуци

Извор:

АТВ

07.11.2025

19:32

Коментари:

0
50 година рада Универзитета у Бањалуци
Фото: АТВ

Универзитет у Бањалуци обиљежава пет деценија постојања и рада. Пет деценија у којем је образовао генерације стручњака, научника и стваралаца. Међу онима који су оставили посебан траг су и студенткиње са просјеком десет, доказ да преданост и знање и даље имају своје мјесто у академској заједници.

"Тренутно сам запослена у ОШ "Георгије Стојков Раковски", одрађујем приправнички стаж али се искрено надам да ће моја даља будућност ићи у смијеру научног рада" истиче дипломирани професор разредне наставе на Филозофском факултету Универзитета у Бањалуци Марина Петровић.

"Наставила сам даље у други циклус студија, с обзиром да сам јако заинтересована за смјер који сам уписала и да је максимално испунио моја очекивања", рекла је дипломирани графичар Академије умјетности у Бањалуци Наташа Бубало.

Од свог оснивања 1975. године, Универзитет у Бања луци прерастао је у једну од најзначајнијих високошколских установа у Републици Српској и региону.

"Универзитет у сваком погледу напредује и у току ових 50 година, остварили смо заиста запажене резултате, у 50 година диплому Универзитета у Бањалуци остварило је 50 000 студената Универзитета у Бањалуци дакле завршило основне студије, мастер студије више од 3000 студија, дипломираних докторских студија 900 наших студената и то су подаци који су за сваки понос Универзитета у Бањалуци", изјавио је ректор Универзитета у Бањалуци Радослав Гајанин.

"Сматрам да смо данас направили и створили респективне услове за наше наставно особље и сараднике да могу успјешно да обављају свој посао, стварамо и респективне услове за наше студенте да не треба да брину и обезбиједили смо довољно простора студентски стандард је један од наших приоритета", нагласио је министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Синиша Каран.

Институције Српске ће и у наредном периоду радити на томе да се обезбиједе што бољи услови и подршка образовању.

"Универзитет је остварио оно врхунско начело а то је да је он аутономан и да у том погледу у структури универзитета подузимају све неопходне мјере како би Универзитет постигао што бољу регионалну и међународну репутацију. Ми високо образовање доживљавамо као инвестицију у будућност", истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

Универзитет у Бањалуци водећа је високошколска научно-образовна институција у Републици Српској и други по величини универзитет у БиХ.

Подијели:

Таг:

Универзитет у Бањалуци

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Како Република Српска данас изгледа у очима свијета?

Република Српска

Како Република Српска данас изгледа у очима свијета?

24 мин

0
Хоће ли бити пријевремених избора?

Република Српска

Хоће ли бити пријевремених избора?

30 мин

0
Земљотрес на друштвеним мрежама због Бресквице

Сцена

Земљотрес на друштвеним мрежама због Бресквице

33 мин

0
Нови гранични прелаз у Градишци још чека зелено свјетло

Градови и општине

Нови гранични прелаз у Градишци још чека зелено свјетло

35 мин

0

Више из рубрике

Како Република Српска данас изгледа у очима свијета?

Република Српска

Како Република Српска данас изгледа у очима свијета?

24 мин

0
Хоће ли бити пријевремених избора?

Република Српска

Хоће ли бити пријевремених избора?

30 мин

0
У РиТЕ Угљевик поново успостављена производња

Република Српска

У РиТЕ Угљевик поново успостављена производња

40 мин

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Митровданске битке - завјет слободе и трајања српског народа у Херцеговини

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

44

Обављена обдукција још двије жртве пожара, познати узроци смрти

19

42

Ковачевић: Из дневног боравка у Албанији и Њемачкој поништавају изборну вољу Срба

19

41

Нови погон „Перутнине птуј“ вриједан 15 милиона км

19

32

50 година рада Универзитета у Бањалуци

19

20

Како Република Српска данас изгледа у очима свијета?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner