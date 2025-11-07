50 година рада Универзитета у Бањалуци

Извор:
АТВ
07.11.2025
19:32
Универзитет у Бањалуци обиљежава пет деценија постојања и рада. Пет деценија у којем је образовао генерације стручњака, научника и стваралаца. Међу онима који су оставили посебан траг су и студенткиње са просјеком десет, доказ да преданост и знање и даље имају своје мјесто у академској заједници.
"Тренутно сам запослена у ОШ "Георгије Стојков Раковски", одрађујем приправнички стаж али се искрено надам да ће моја даља будућност ићи у смијеру научног рада" истиче дипломирани професор разредне наставе на Филозофском факултету Универзитета у Бањалуци Марина Петровић.
"Наставила сам даље у други циклус студија, с обзиром да сам јако заинтересована за смјер који сам уписала и да је максимално испунио моја очекивања", рекла је дипломирани графичар Академије умјетности у Бањалуци Наташа Бубало.
Од свог оснивања 1975. године, Универзитет у Бања луци прерастао је у једну од најзначајнијих високошколских установа у Републици Српској и региону.
"Универзитет у сваком погледу напредује и у току ових 50 година, остварили смо заиста запажене резултате, у 50 година диплому Универзитета у Бањалуци остварило је 50 000 студената Универзитета у Бањалуци дакле завршило основне студије, мастер студије више од 3000 студија, дипломираних докторских студија 900 наших студената и то су подаци који су за сваки понос Универзитета у Бањалуци", изјавио је ректор Универзитета у Бањалуци Радослав Гајанин.
"Сматрам да смо данас направили и створили респективне услове за наше наставно особље и сараднике да могу успјешно да обављају свој посао, стварамо и респективне услове за наше студенте да не треба да брину и обезбиједили смо довољно простора студентски стандард је један од наших приоритета", нагласио је министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Синиша Каран.
Институције Српске ће и у наредном периоду радити на томе да се обезбиједе што бољи услови и подршка образовању.
"Универзитет је остварио оно врхунско начело а то је да је он аутономан и да у том погледу у структури универзитета подузимају све неопходне мјере како би Универзитет постигао што бољу регионалну и међународну репутацију. Ми високо образовање доживљавамо као инвестицију у будућност", истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Универзитет у Бањалуци водећа је високошколска научно-образовна институција у Републици Српској и други по величини универзитет у БиХ.
