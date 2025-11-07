Нови гранични прелаз у Градишци још чека зелено свјетло

Аутор:Инес Ђанковић
07.11.2025
19:09
Коментари:0
Протећи ће још воде ријеком Савом док први путници не пређу преко новог граничног прелаза у Градишци. Рокове и најаве о отварању одавно више нико не схвата озбиљно, Говорило се о 15. новембру, али ни тај датум неће бити уписан у календар. У најновијим најавама спомиње се од ускоро до половине децембра. Једини саобраћај преко моста чине камиони који превозе материјал за изградњу приступних цести на страни Хрватске. Коначно је завршен дио брзе цесте до Новог Вароша.
"Инвеститор радова Хрватске цесте поднијеле су захтјев за обављање техничких прегледа и знамење упорабне дозволе уз изграђену грађевину. Након техничког прегледа, тј. по исхођењу упорабне дозволе стећи ће се нужни увјети за пуштање промета изграђеном дионицом брзе цесте", истиче портпарол Хрватске цесте Тамара Ђуријанчек.
Радови на хрватској страни дуго су каснили, иако је БиХ свој дио пројекта завршила много раније.
Преко новог моста на Сави још не можемо у Хрватску па ни даље у Европску унију. Нови Гранични прелаз у Градишци још није у Међудржавном споразуму БиХ и Хрватске . Прво треба одредити његов статус односно његову категоризацију. А након тога БиХ и Хрватска треба да се договоре о датуму његовог пуштања у рад
Царински терминал на новој локацији у функцији је од почетка 2020. године. Увелико се царини роба. Спреман је и гранични прелаз. Остали су још технички детаљи и унос информатичке опреме.
"Управа за индиректно опорезивање нема надлежности када је у питању категоризација граничног прелаза нити одређивање термина његовог отварања. Искључиво је у надлежности државних комисија Републике Хрватске с једне стране и БиХ с друге стране. По завршетку тога Управа ће створити све претпоставке И услове да овај прелаз функционише у пуном капацитету", казао је вођа Царинског реферата Градишка Мирослав Радановић.
Што се тиче Државне комисије за границе њима је изгледа Градишка небитна. На челу Комисије је помоћник министра безбједности БиХ Ермин Пешто. Упркос разговору и са њим и портпаролом, иако су обећавали, изјаву нисмо добили. Умјесто информације о преговорима са Хрватском добили смо само податак о хронолошким активностима у протеклом периоду. Од 2022. године до данас договорило се само да БиХ И Хрватска треба да се договоре о новом прелазу. А запело је и на Комисији.
"С обзиром на то да у преговарачком процесу требају учествовати представници свих надлежних граничних служби у БиХ, било је потребно да Предсједништво БиХ потврди именовање замјенских чланова преговарачког тима који су у међувремену напустили службу или отишли у пензију. Предсједништво БиХ је недавно окончало ту процедуру, чиме су створени услови за одржавање састанка бх. тима и обављање припрема за отпочињање преговора с хрватском страном", навели су из Државне комисије за границе БиХ.
Док бх. комисија лагано припрема терен за преговоре, Градишка једва чека отварање новог прелаза. Донијеће им вишеструку корист - од смањења страшних гужви до реализације пројеката који су на чекању, али и отварања нових простора за инвестирање. Категоризација новог прелаза је јако важна.
"Нема дилеме да тај нови гранични прелаз треба да буде прве категорије, односно БИП категорије за промет свих роба и материјала И свих транспорта, осим путничког тако и теретног. И да може да се врши промет И животиња. Зато што је тај наш прелаз направљен и опремљен са свим садржајима од карантина за стоку, од свих могућих садржаја. И нема дилеме ниједног тренутка И мислим да би било сулудо размишљати о снижавању и декатегоризацији овог граничног прелаза", рекао је градоначелник Градишке Зоран Аџић.
Градоначелник Градише поручује и да стари прелаз уз реконструкцију треба да остане у функцији за путничка возила. Као алтернатива за аутомобиле у вријеме гужви, али И због привредника у овом граду.
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму