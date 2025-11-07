Logo

Савковић: Рањиве категорије међу приоритетима

07.11.2025

15:41

Савковић: Рањиве категорије међу приоритетима

Међу приоритетне задатке Општинска управа Козарске Дубице ставила је бригу о рањивим категоријама, а ту су, свакако, и пензионери, изјавио је то начелник општине Игор Савковић нагласивши да је циљ и намјера да се пензионери осјећају као привилегована категорија друштва.

Савковић је данас, као први човјек општине, присуствовао конститутивној сједница Скупштине Удружења пензионера општине Козарска Дубица, гдје је изабрано руководство и усвојен извјештај о раду Удружења за период од 2021. до 2024. године.

За предсједника тог удружења на мандатни период од четири године изабран је Милан Ђаковић, док је новоизабрани предсједник Скупштине Удружења пензионера у Козарској Дубици Жељко Пилиповић.

“Прво желим да кажем да новоизабраном руководству и радним тијелима Удружења пензионера у Козарској Дубици желим успјешан и плодоносан рад. Данас ми је била изузетна част присуствовати сједници Скупштине Удружења и задовољство је видјети да је овдје присуствовао и предсједника Скупштине пензионера Републике Српске господин Слободан Брадар, што говори о квалитету рада нашег удружења”, рекао је Савковић.

Он је нагласио да с обзиром да је главни циљ постојања овог Удружења не само заштита и унапређење материјалног и социјалног положаја пензионера, већ и побољшање квалитете њиховог живота, те спрјечавање изолованости и маргинализације старијих особа у друштву, Општина Козарска Дубица ће стајати као подршка раду овом Удружењу и бити партнер у реализацији њихових активности.

“Осим тога, ту смо да уважавамо и захтјеве Удружења који требају да допринесу бољем положају ових чланова друштва”, рекао је Савковић, пише "РТВ КД".

Игор Савковић

Kozarska Dubica

Пензионери

