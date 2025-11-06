Додик и Минић стигли у Билећу

06.11.2025
Предсједник Милорад Додик и премијер Републике Српске Саво Минић стигли су данас у посјету Билећи.
Званичнике је дочекао начелник општине Билећа Миодраг Парежанин.
Додик ће у Билећи положити камен темељац за изградњу вртића у чију изградњу и опремање ће бити уложено 4,2 милиона КМ, што су средстава из Кабинета предсједника Републике Српске.
Нови вртић у Билећи биће један од најсавременијих у Републици Српској и у њему ће моћи бити смјештено 200 дјеце, чиме ће бити ријешен вишегодишњи проблем због мањка капацитета.
Уговор о изградњи новог вртића потписан је средином октобра, а ријеч је о једној од највећих инвестиција у Билећи у протеклих десетак година.
Зграда вртића ће се простирати на око 1.500 метара квадратних нето корисног простора, а планирано је да радови буду завршени за 10 мјесеци, односно до почетка наредне школске године.
Нови вртић у Билећи биће смјештен у комплексу "Бећаруша" гдје постоји природно окружење за боравак дјеце, а биће изграђена и приступна саобраћајница и паркинг површина.
Општина Билећа урадила је остале неопходне радове попут пројектне документације и рјешења имовинско-правних односа за изградњу новог вртића, преноси Срна.
