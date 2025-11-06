Повријеђени у пожару у Дому пензионера: Четворо на респиратору

Извор:
06.11.2025
11:58
У Универзитетском клиничком центру (УКЦ) Тузла данас се налази 15 пацијената, поврјеђених у пожару који је захватио Дом пензионера Тузла.
- На Клиници за анестезиологију и реаниматологију хоспитализовано је седам пацијената, од којих је четверо на апарату за механичку вентилацију - саопштено је из УКЦ-а Тузла.
Додају да је тренутно пет пацијената, штићеника Дома пензионера Тузла, хоспитализовано на Клиници за плућне болести, а сви пацијенти су стабилних виталних параметара.
Два пацијента хоспитализована су на Клиници за интерне болести, здравствено стање пацијената је тренутно стабилно.
На Клиници за урологију хоспитализован је један пацијент повређен у пожару, који је стабилног стања.
- Особље и сви расположиви капацитети Универзитетског клиничког центра Тузла и даље су на располагању за потребе смјештаја корисника Дома пензионера Тузла - навели су из ове здравствене установе.
