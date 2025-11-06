Конфузија око броја погинулих у Тузли: Званично их је 11, једна смрт није повезана са трагедијом

Извор:
Јавност у БиХ постала је збуњена због опречног броја погинулих у пожару који је прексиноћ задесио Дом пензионера у Тузли. Према званичним информацијама, смртно је страдало 11 особа, док један смртни исход није повезан са трагедијом.
У сриједу у послијеподневним сатима се у јавности појавила информација о 12. жртви пожара који је настао у згради Дома пензионера у Тузли, али нико од надлежних то званично није могао потврдити.
Медији који су се водили званичним информацијама објављивали су 11 жртава, док је неколицина тај број повећала за једну особу, позивајући се на незваничне изворе.
Међутим, из Управе полиције Министарства унутрашњих послова ТК данас су званично поновили да је у пожару смртно страдало 11 особа, истакнувши да смртни случај који се додатно наводио није повезан са трагедијом.
"Једна особа, односно штићеник Дома пензионера у Тузли је преминула непосредно прије пожара, али се не сматра 12 жртвом", казали су из Управе полиције МУП-а ТК.
Подсјетимо, раније данас су из УКЦ-а Тузла казали да је у болници смјештено 15 пацијената, од којих је четверо на механичкој вентилацији.
