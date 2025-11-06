Logo

Због упаљача задобила опекотине другог степена на 25 одсто коже

Збринута је једна жена са опекотинама задобијеним у пожару и мушкарац повријеђен у саобраћајној несрећи, саопштио је пуковник примаријус др Александар Радуновић, главни дежурни хирург ВМА.

Према његовим ријечима, пацијенткиња је повријеђена у породичном објекту усљед непажљивог руковања упаљачем, када је дошло до запаљивања постељине.

Има опекотине другог степена

Након указане помоћи у служби хитне помоћи у Панчеву, превезена је у ВМА, гдје је примљена на Клинику за пластичну хирургију и опекотине.

– Код пацијенткиње је око 25 одсто површине коже захваћено опекотинама другог степена. На срећу, нема знакова тровања гасовима, али је под сталним надзором због могућности инхалационе опекотине – изјавио је др. Радуновић.

Он је објаснио да код оваквих повреда може доћи до оштећења на више начина - директним дејством високе температуре на кожу и мека ткива, удисањем врелог гаса који може оштетити плућа, као и интоксикацијом отровним гасовима који настају током пожара.

Друштво

Четворо повријеђених у саобраћајној незгоди на путу Власеница - Милићи

Возач повређен у саобраћајној несрећи

Током исте ноћи у ВМА је примљен и мушкарац који је повријеђен у саобраћајној несрећи на Смедеревском путу.

- Ради се о возачу који је задобио политрауму, са доминантним торако-хируршким повредама. Пацијент је стабилног општег стања и са серијским преломима ребара примљен је у Клинику за грудну и кардиоваскуларну хирургију – навео је дежурни хирург.

У току дежурства на ВМА прегледано је укупно 550 пацијената, од којих је 53 примљено на болничко лијечење.

Девет пацијената је оперисано, а изведено је 16 ангиопроцедура.

(курир)

