Орбан: Од доласка Трампа политички мотивисане санкције су укинуте

Извор:

АТВ

06.11.2025

09:28

Коментари:

0
Орбан: Од доласка Трампа политички мотивисане санкције су укинуте
Фото: Tanjug/AP/Ritzau Scanpix/Thomas Traasdahl

Од поновног избора предсједника Доналда Трампа на челу САД, дошло до нових прилика у мађарско-америчким односима. Политички мотивисане санкције су укинуте, рекао је на Иксу мађарски премијер, Виктор Орбан.

''Првих десет мјесеци ове године представљало је почетну фазу, током које смо исправили штету коју су Мађарска и мађарско–амерички односи претрпјели под Бајденовом администрацијом'', каже Орбан.

Viktor Orban

Свијет

Орбан: Финансирање Украјине није посао Мађарске

Додао да је укинуто и америчко финансирање невладиних организација које нападају Мађарску.

''Политички мотивисане санкције су укинуте, америчко финансирање невладиних организација које нападају Мађарску је обустављено, а поново можемо да путујемо у Сједињене Државе без визе. Тиме је прва фаза завршена'', нагласио је Орбан.

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Брисел предлаже да 20 одсто буџета ЕУ иде Украјини - пут у пропаст

Истиче да делегација Мађарске данас путује у Вашингтон гдје ће отворити ново поглавље у мађарско–америчким односима са предсједником Трампом.

''Наш циљ је да успоставимо стратешко партнерство које обухвата енергетску сарадњу, инвестиције, одбрамбену сарадњу и разговоре о ситуацији послије рата између Русије и Украјине. Радимо на споразуму заснованом на обостраним користима, који ће служити интересима сваког мађарског грађанина. Путујемо у Вашингтон! Хајде да прионемо на посао'', закључио је Орбан.

Тагови:

Виктор Орбан

Доналд Трамп

Мађарска

SAD

