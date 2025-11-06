Орбан: Од доласка Трампа политички мотивисане санкције су укинуте

Извор:
АТВ
06.11.2025
09:28
Коментари:0
Од поновног избора предсједника Доналда Трампа на челу САД, дошло до нових прилика у мађарско-америчким односима. Политички мотивисане санкције су укинуте, рекао је на Иксу мађарски премијер, Виктор Орбан.
''Првих десет мјесеци ове године представљало је почетну фазу, током које смо исправили штету коју су Мађарска и мађарско–амерички односи претрпјели под Бајденовом администрацијом'', каже Орбан.
Свијет
Орбан: Финансирање Украјине није посао Мађарске
Додао да је укинуто и америчко финансирање невладиних организација које нападају Мађарску.
''Политички мотивисане санкције су укинуте, америчко финансирање невладиних организација које нападају Мађарску је обустављено, а поново можемо да путујемо у Сједињене Државе без визе. Тиме је прва фаза завршена'', нагласио је Орбан.
Свијет
Орбан: Брисел предлаже да 20 одсто буџета ЕУ иде Украјини - пут у пропаст
Истиче да делегација Мађарске данас путује у Вашингтон гдје ће отворити ново поглавље у мађарско–америчким односима са предсједником Трампом.
Since President @realDonaldTrump’s re-election, new opportunities have emerged in Hungarian–American relations. The first ten months of this year marked the initial phase, during which we repaired the damage Hungary and Hungarian–American relations suffered under the Biden… pic.twitter.com/pJI8zSJ7gt— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 6, 2025
''Наш циљ је да успоставимо стратешко партнерство које обухвата енергетску сарадњу, инвестиције, одбрамбену сарадњу и разговоре о ситуацији послије рата између Русије и Украјине. Радимо на споразуму заснованом на обостраним користима, који ће служити интересима сваког мађарског грађанина. Путујемо у Вашингтон! Хајде да прионемо на посао'', закључио је Орбан.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
11
41
11
39
11
37
11
37
11
33
Тренутно на програму