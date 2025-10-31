Орбан послао поруку Европи: Ако ставите пиштољ на сто...

Извор:
Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да свако ко подржава Украјину, у ствари подржава рат.
"Ако ставите пиштољ на сто, прије или касније ће опалити. Европа се креће ка ситуацији која значи рат“, рекао је Орбан за "Радио Кошут", додајући да не постоји војно рјешење сукоба и да би рат могао да се "замрзне“ уз велики губитак живота, преноси "Хирадо.ху".
"Дакле, свако ко мисли да може војно да побиједи у овом рату... мислим да они који тако мисле – гријеше. Ово ће резултирати замрзнутом ситуацијом у којој се ратови стално воде, много живота се губи“, рекао је он.
Премијер је истакао да Мађарска мора да се залаже за мир и да у овом тренутку не може да утиче на одлуке великих европских сила, али може да "истражи процес“ и обезбиједи мир у земљи.
Такође је навео да сви који подржавају рат морају да буду спремни на повећање пореза, јер финансирање Украјине из других извора није изводљиво.
Говорећи о предстојећем састанку са америчким предсједником Доналдом Трампом, Орбан је нагласио важност економских споразума и америчких инвестиција, уз посебан фокус на енергетску стабилност Мађарске.
"Скоро да правимо мађарски дан у Вашингтону. Економски лидери, неколико министара, шефови важних државних агенција... Идемо са великом делегацијом и биће извршен потпун преглед и сређивање мађарско-америчких односа“, рекао је Орбан.
На питање о економској политици, премијер је критиковао љевичарске приједлоге за опрезнији приступ, истичући да су ефикасни програми спроведени тек након 2010. године.
Навео је мјере попут фиксних стамбених кредита и породичних давања, али је упозорио да рат и санкције отежавају економски раст.
"Не надам се већем расту док трају рат и економске санкције", поручио је Орбан.
Поводом увођења 14. мјесечне пензије, рекао је да је циљ заштитити пензионере и постепено имплементирати додатну пензију, након што је претходна влада смањила њену вриједност.
