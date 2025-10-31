ФБИ спријечио терористички напад у Мичигену на ноћ вјештица

Извор:
Курир
31.10.2025
13:26
Амерички Федерални истражни биро (ФБИ) је спречио потенцијални терористички напад у Мичигену током викенда у којем се у САД обиљежава Ноћ вјештица.
То је на друштвеној мрежи X објавио Кеш Пател, директор ФБИ.
Он је навео да је због завјере за извођење насиља ухапшено више особа.
"Јутрос је ФБИ спријечио потенцијални терористички напад и ухапсио више особа у Мичигену оптужених за завјеру са циљем извођења насилног напада током викенда Ноћи вјештица", написао је Пател.
"Хвала мушкарцима и женама из ФБИ и снага безбједности који су на стражи свуда 24 сата дневно и седам дана у недељи и разваљују нашу мисију одбране отаџбине", закључио је Пател.
This morning the FBI thwarted a potential terrorist attack and arrested multiple subjects in Michigan who were allegedly plotting a violent attack over Halloween weekend. More details to come. Thanks to the men and women of FBI and law enforcement everywhere standing guard 24/7…— FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) October 31, 2025
(Курир)
