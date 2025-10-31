Logo

ФБИ спријечио терористички напад у Мичигену на ноћ вјештица

Извор:

Курир

31.10.2025

13:26

ФБИ спријечио терористички напад у Мичигену на ноћ вјештица

Амерички Федерални истражни биро (ФБИ) је спречио потенцијални терористички напад у Мичигену током викенда у којем се у САД обиљежава Ноћ вјештица.

То је на друштвеној мрежи X објавио Кеш Пател, директор ФБИ.

Он је навео да је због завјере за извођење насиља ухапшено више особа.

Ауди

Ауто-мото

Добре вијести за љубитеље Аудија

"Јутрос је ФБИ спријечио потенцијални терористички напад и ухапсио више особа у Мичигену оптужених за завјеру са циљем извођења насилног напада током викенда Ноћи вјештица", написао је Пател.

"Хвала мушкарцима и женама из ФБИ и снага безбједности који су на стражи свуда 24 сата дневно и седам дана у недељи и разваљују нашу мисију одбране отаџбине", закључио је Пател.

(Курир)

