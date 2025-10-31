Београд кандидат за домаћина финала Лиге Европе

Извор:
Sputnjik
31.10.2025
13:19
Европска фудбалска унија (УЕФА) саопштила је да је Фудбалски савез Србије (ФСС) поднио кандидатуру да нови Национални стадион у Београду буде домаћин финала Лиге Европе 2028. године.
Поред Србије, у конкуренцији за финале Лиге Европе 2028. године налазе се и Француска са стадионом у Лиону и „Парком Принчева“ у Паризу, Италија са стадионом Јувентуса у Торину и Румунија са Националним стадионом у Букурешту.
Кандидати за финале Лиге Европе 2029. су Лион, Париз, Торино, Букурешт и Анкара.
Минхен је једини кандидат за финале Лиге шампиона 2028. године, док су у конкуренцији за финале годину дана касније стадион Вембли у Лондону и "Камп Ноу" у Барселони.
За финале Лиге конференције 2028. године заинтересовани су Лил, Будимпешта, Торино, Астана, Алмати и Гдањск.
Хелсинки, Лил, Будимпешта, Торино, Астана, Алмати и Гдањск су поднели кандидатуре за домаћинство Лиге конференције годину дана касније.
Кандидати за финале Лиге шампиона за фудбалерке 2028. године су Лион, Билбао, Базел и Инстанбул.
За домаћинство финала Лиге шампиона за фудбалерке 2029. године заинтересовани су Лион, Даблин, Базел и Кардиф.
УЕФА је навела да кандидатуре нису обавезујуће, а да коначни приједлози морају бити достављени са потребном документацијом за домаћинство до 10. јуна 2026. године. Извршни комитет УЕФА ће у септембру 2026. године именовати домаћине свих осам финала, пише Спутњик.
