Logo

Београд кандидат за домаћина финала Лиге Европе

Извор:

Sputnjik

31.10.2025

13:19

Коментари:

0
Београд кандидат за домаћина финала Лиге Европе
Фото: Танјуг/АП

Европска фудбалска унија (УЕФА) саопштила је да је Фудбалски савез Србије (ФСС) поднио кандидатуру да нови Национални стадион у Београду буде домаћин финала Лиге Европе 2028. године.

Поред Србије, у конкуренцији за финале Лиге Европе 2028. године налазе се и Француска са стадионом у Лиону и „Парком Принчева“ у Паризу, Италија са стадионом Јувентуса у Торину и Румунија са Националним стадионом у Букурешту.

Кандидати за финале Лиге Европе 2029. су Лион, Париз, Торино, Букурешт и Анкара.

Минхен је једини кандидат за финале Лиге шампиона 2028. године, док су у конкуренцији за финале годину дана касније стадион Вембли у Лондону и "Камп Ноу" у Барселони.

За финале Лиге конференције 2028. године заинтересовани су Лил, Будимпешта, Торино, Астана, Алмати и Гдањск.

Хелсинки, Лил, Будимпешта, Торино, Астана, Алмати и Гдањск су поднели кандидатуре за домаћинство Лиге конференције годину дана касније.

Лувр пљачка

Свијет

Европол писао БиХ због пљачке Лувра

Кандидати за финале Лиге шампиона за фудбалерке 2028. године су Лион, Билбао, Базел и Инстанбул.

За домаћинство финала Лиге шампиона за фудбалерке 2029. године заинтересовани су Лион, Даблин, Базел и Кардиф.

УЕФА је навела да кандидатуре нису обавезујуће, а да коначни приједлози морају бити достављени са потребном документацијом за домаћинство до 10. јуна 2026. године. Извршни комитет УЕФА ће у септембру 2026. године именовати домаћине свих осам финала, пише Спутњик.

Подијели:

Таг:

Liga Evrope

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Познати кувар из БиХ открио трик за савршене кокице: Свако зрно ће пукнути

Савјети

Познати кувар из БиХ открио трик за савршене кокице: Свако зрно ће пукнути

11 мин

0
Европол писао БиХ због пљачке Лувра

Свијет

Европол писао БиХ због пљачке Лувра

15 мин

0
Милорад Додик, предсједник

Република Српска

Додик: Шмиту дани у БиХ одбројани

18 мин

0
Хорор: Откривено колико су монструми плаћали за односе с малољетницама

Хроника

Хорор: Откривено колико су монструми плаћали за односе с малољетницама

22 мин

0

Више из рубрике

Душан Тадић се намеће, Пауновић на потезу - ВИДЕО

Фудбал

Душан Тадић се намеће, Пауновић на потезу - ВИДЕО

4 ч

0
Јувентус има новог тренера

Фудбал

Јувентус има новог тренера

14 ч

0
Потврђено за АТВ: Вељко Пауновић нови селектор Србије

Фудбал

Потврђено за АТВ: Вељко Пауновић нови селектор Србије

1 д

0
Србија добила новог селектора: Ево ко мијења Пиксија

Фудбал

Србија добила новог селектора: Ево ко мијења Пиксија

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

26

ФБИ спријечио терористички напад у Мичигену на ноћ вјештица

13

26

Ухапшен Миша Бачулов: Сумња се да је хтио лажирати своје тровање

13

21

Добре вијести за љубитеље Аудија

13

19

Београд кандидат за домаћина финала Лиге Европе

13

17

Познати кувар из БиХ открио трик за савршене кокице: Свако зрно ће пукнути

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner