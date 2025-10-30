Logo

Потврђено за АТВ: Вељко Пауновић нови селектор Србије

Вељко Пауновић биће именован за новог селектора фудбалске репрезентације Србије, потврђено је за АТВ од извора блиског ФСС.

Челни људи српског фудбала донијели су одлуку да Пауновићу укажу повјерење, а доскорашњи тренер Овиједа био је први пик након лесковачке бламаже и пораза од Албаније у квалификацијама за Свјетско првенство.

Економија

Продат Лукоил - познато ко је нови власник

Вељко Пауновић тако ће се латити селекторског посла са генерацијом коју добро познаје и коју махом чине играчи које је одвео до свјетског омладинског трона на Новом Зеланду.

Именовање Вељка Пауновића очекује се у току дана.

