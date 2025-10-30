Потврђено за АТВ: Вељко Пауновић нови селектор Србије

Извор:
АТВ
30.10.2025
11:34
Коментари:0
Вељко Пауновић биће именован за новог селектора фудбалске репрезентације Србије, потврђено је за АТВ од извора блиског ФСС.
Челни људи српског фудбала донијели су одлуку да Пауновићу укажу повјерење, а доскорашњи тренер Овиједа био је први пик након лесковачке бламаже и пораза од Албаније у квалификацијама за Свјетско првенство.
Економија
Продат Лукоил - познато ко је нови власник
Вељко Пауновић тако ће се латити селекторског посла са генерацијом коју добро познаје и коју махом чине играчи које је одвео до свјетског омладинског трона на Новом Зеланду.
Именовање Вељка Пауновића очекује се у току дана.
Најновије
Најчитаније
14
27
14
25
14
23
14
21
14
16
Тренутно на програму