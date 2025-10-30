Logo

Цвијановић: Политичко Сарајево пропушта да примијети једну ствар - нови шериф је у граду

30.10.2025

11:26

Цвијановић: Политичко Сарајево пропушта да примијети једну ствар - нови шериф је у граду
Фото: АТВ

Неуморно покушавате "освијетлити" посљедња дешавања у Републици Српској, од акција Народне скупштине Републике Српске 18. октобра до јучерашњег масовног укидања санкција, неправедно наметнутих од стране претходне администрације САД, истакла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, коментаришући написе појединих федералних медија да је Влада Српске "за лобирање у Америци издвајала најмање 300.000 долара мјесечно".

- Пропустили сте да примијетите најважнију ствар, па вас треба подсјетити на ријечи потпредсједника САД Венса изречене у говору на Безбједносној конференцији у Минхену у фебруару 2025: "There is a new sheriff in town under Donald Trump's leadership" - истакла је Цвијановић у објави на друштвеној мрежи Икс.

Како Цвијановић додаје, сва суштина је у томе, иако политичко Сарајево и опозиција из Републике Српску покушавају наћи хиљаду других разлога - од прича о лобистима, па до приче о измишљеним условима постављеним пред Републику Српску.

- И једни и други су упорно тврдили да се ништа неће промијенити, а ми смо вјеровали у супротно. Било би боље за све да почнете размишљати како да допринесете оном што долази, јер најбоље тек долази. Ово је процес и у њему је Република Српска активно учествовала, и наставиће активно и кредибилно учествовати и у наредном периоду. Јер као што рекох: The best is yet to come - додаје Цвијановић.

