Медији: Гаси се и ПИК, ОХР остаје без овлаштења

Извор:
Вечерње новости
30.10.2025
09:51
Коментари:0
Кристијан Шмит завршио је каријеру у БиХ јер су га Американци прецртали и тражиће се ново рјешење за Канцеларију високог представника у БиХ (ОХР).
Шмитов мандат који је у БиХ почео 1. августа 2021 године завршиће се наредне године, пишу ово "Вечерње Новости" позивајући се на више неименованих дипломатских извора који наводе да званични Вашингтон већи има на столу могућа рјешења за Шмита и ОХР.
"Једно од рјешења САД је да се укину неконтролисана овлаштења ОХР и врати државни суверенитет БиХ. Неконтролисана овлаштења ОХР-а ослањају се на консензус чланова Савјета за имплементацију мира (ПИК). Влада САД као најзначајнији члан ПИК може сазвати састанак управног одбора у Сарајеву како би објавила да ће повући своју подршку бонским овлаштењима која ОХР-у дају ванредна овлаштења. Није потребан формални судски поступак, као што је гласање Савјета безбједности УН, да би се окончала овлаштења ОХР-а. Без свемогућег ОХР-а, ПИК би изгубио своју сврху и могао би бити распуштен. Резултат би био да се ОХР-у ускрати константна узурпација државног суверенитета БиХ да доноси сопствене одлуке и примора лидере у БиХ да ријеше своје разлике. ОХР би се вратио свом првобитном и важном мандату а то је олакшавање демократске транзиције земље", истучу извори "Новости“.
Такође наводе и да ће Стејт департмент окончати политику која се водила годинама према БиХ, а која је била програмирана да наметне присилну централизовану "босанску“ државу, под муслиманксом влашћу.
"Нови план има за циљ да се ускладе управљања БиХ са Дејтонском гаранцијом о три равноправна конститутивна народа", кажу извори "Новости“.
Даље наводе да у званичном Вашингтону сматрају да међународне дипломате које су узурпирале суверена овлаштења БиХ представљају главну препреку "како би се осигуралао да се БиХ развије у мирну и одрживу демократују на путу интеграције у евроатлантске институције“, а како је то закључено у Дејтону прије 30 година.
Иначе Кристијан Шмит је за четири године мандата успио да уништи сваки покушај договора политичара у БиХ,а прије свега стајући на страну бошњачких политичара и политичког Сарајева. Тако је међу првим одлукама била и суспендовање Устава Федерације БиХ и Изборног закона БиХ на Општим изборима 2022 године како би се формирала власт у Федерацији БиХ.
Након тога Шмит је кренуо у обрачун са Републиком Српском и покушао је наметнути одлуке којима би се увео термин државна имовина Ббих, а који не постоји у Дејтонском споразуму БиХ и гдје јасно пише да имовином располажу ентитети Република Српска и Федерација БиХ.
Након што је Република Српска одбила да прихвати ову Шмитову намјеру, Шмит је одлучио да крене у обрачун са политичким врхом Републике Српске и наметнуо је измјене Кривичног законика БиХ и увео Кривично дјело "непоштовање одлука високог представника" за које је предвиђен затвор од једне до пет година и забрана политичког дјеловања. По овим измјенама је осуђен предсједник Милорад Додик.
Поред овога Шмит је наметнуо и низ одлука које се односе на финансирање институција БиХ и избора у БиХ гдје је чак забранио и финансирање из буџета странке Савеза независних социјалдемократа на чијем челу је Милорад Додик и Уједињене Српске на чијем челу је Ненад Стевандић предсједник Народне скупштине Републике Српске.
Милорад Додик је у недавном интервју за "Новости" рекао да је БиХ пропали систем и у погледу права и Устава.
"Одржава се насилно од стране моћи странаца. Како та моћ странаца слаби у њиховим срединама тако ће слабити моћ БиХ, а то значи да ће се она распасати а Република Српска мора бити на то спремна", истакао је Додик.
Он је подсјетио да је Шмит формирао и радну групу и усвојио документ који је требао да буде проглашен а везан је за имовину и то је био јасан знак да Република Српска крене у борбу.
"Политичка борба је подразумијевала став да уколико се та одлука усвоји Република Српска прогласи независност. Онда су схватили да ћемо то урадити па су направили план да сруше ауторитет Додика и Републике Српске. Тадашња америчка администрација је била подршка овим настојањима, ЕУ је подржала амбициозне муслимане. Ипак Република Српска је успела да одбрани имовину а Шмит ће након што буде протјеран из БиХ остати упамћен као корисни идиот", поручио је Додик.
Тренутно на програму