Крвава рација: Полиција убила 132 људи у акцији

Број људи за које се зна да су убијени у смртоносној полицијској рацији у бразилском граду Рио де Жанеиру у уторак, 28. октобра, порастао је на 132, саопштили су званичници.
То је више него двоструко од броја који је раније објављен након полицијске операције у фавелама (сиромашним четвртима) Алемао и Пења на сјеверу Рио де Жанеира.
Канцеларија јавног браниоца, која пружа правну помоћ сиромашнима, објавила је нови број погинулих након што су ожалошћени становници у раним јутарњим сатима у сриједу, 29. октобра, изнијели десетине тијела на трг.
Ова рација била је најсуровија у историји града, у којем власти већ деценијама покушавају обуздати банде које контролишу многа сиромашна насеља, пише ББЦ.
Према ријечима полиције, међу ухапшенима су и кључни чланови банде Црвена команда.
Упитан о броју који је објавила канцеларија јавног браниоца, гувернер савезне државе Рио де Жанеиро Клаудио Кастро рекао је да форензички рад још траје и да је званични број који он има - 58 мртвих - "али да ће се сигурно промијенити".
Међу онима који су изразили шок због броја жртава био је и предсједник Бразила Луиз Инасио Лула да Силва.
Према ријечима бразилског министра правде, Лула је био "запањен" и изразио изненађење што савезна влада није била унапријед обавијештена о операцији.
Чак и прије него што се број мртвих више него удвостручио, Канцеларија УН за људска права саопштила је да је "ужаснута" полицијском акцијом.
У раним јутарњим сатима у сриједу, становници су тијела убијених изнијели на трг у насељу Пења, гдје су их поредали у дуги ред како би показали размјере трагедије.
Према писању бразилских медија, процјене су варирале између најмање 50 и више од 70 тијела.
Многа тијела су наводно пронађена на оближњем брду, гдје је, према полицији, дошло до највећих оружаних сукоба.
На новинарско питање о његовој ранијој изјави да су сви убијени "криминалци", гувернер Кастро је одговорио:
"Искрено, сукоб се није десио у насељеном подручју, већ у шуми. Не вјерујем да је ико тог дана шетао шумом из забаве. Зато их с правом можемо класификовати".
Становници су описали призоре који су се одвијали у уторак као "ратне", с пуцњавом између полиције и наоружаних људи - аутобуси су запаљени како би се формирале барикаде.
Према тврдњама полиције, припадници банди користили су дронове с експлозивом, које су бацали на полицајце док су напредовали кроз четврти под контролом Црвене команде.
"Овако изгледа третман који полиција Рија добија од криминалаца: бомбе које падају са дронова. Ово је размјера изазова с којим се суочавамо. Ово није обичан криминал, ово је нарко-тероризам", рекао је гувернер Кастро.
Додао је да је рација планирана два мјесеца унапријед и заснована на "детаљној истрази".
🛑Horror en Río de Janeiro: se contabilizan cerca de 130 cadáveres tras los enfrentamientos de la policía con las bandas narcos en las favalas #riodejaneiro #Brasil pic.twitter.com/nF3ObtykNh— Enfoque Salta (@enfoque_salta) October 29, 2025
Међу ухапшенима је и мушкарац који се сматра једним од водећих дилера Црвене команде.
Гувернер је на друштвеним мрежама објавио фотографије четири полицајца убијена током операције, назвавши их "херојима који су се суочили с организованим криминалом".
Рафаел Соареш, бразилски новинар који прати криминал у Рију, рекао је за ББЦ Њуз Бразил да је Црвена команда посљедњих година била у офанзиви, поново освајајући територије које је изгубила од ривалске банде Прва капитална команда (ПЦЦ).
Додао је да је операција дио Кастроове стратегије да остави политички печат и зада одлучан ударац криминалу уочи избора наредне године.
Рација се десила свега неколико дана прије него што Рио треба да буде домаћин Ц40 Самита свјетских градоначелника - скупа скоро 100 градоначелника из водећих свјетских градова - и додјеле награде Ертшот, коју ће уручити принц Вилијам 5. новембра.
Масовне полицијске операције нису ријеткост у Рију, али број жртава у овој рацији јесте.
Према Соарешу, полицијске акције у којима погине више од 20 људи "врло су ријетке" у Бразилу, а оне које се догоде углавном се дешавају у Рио де Жанеиру.
Министар јавне сигурности Рија, Виктор Сантош, рекао је да у подручјима гдје су се рације одвијале живи око 280.000 људи.
Снимци полиције приказали су тешко наоружане припаднике како патролирају уским, стрмим улицама густо насељених фавела.
"Ово је рат који гледамо у Рио де Жанеиру. Деценије нечињења свих институција, општинских, државних и савезних, омогућиле су криминалу да се прошири нашом територијом", рекао је Сантош.
Brazil’s deadliest police raid left 121 dead in #RiodeJaneiro during an operation against the Comando Vermelho gang.— DD India (@DDIndialive) October 30, 2025
Residents of the Penha neighborhood in Rio gathered dozens of corpses from the surrounding forest overnight and lined up more than 70 of the bodies in the middle… pic.twitter.com/QjSDcID8e0
