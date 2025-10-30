Logo

Крвава рација: Полиција убила 132 људи у акцији

Извор:

Агенције

30.10.2025

09:29

Коментари:

0
Протест у Бразилу због рације
Фото: Screenshot / X

Број људи за које се зна да су убијени у смртоносној полицијској рацији у бразилском граду Рио де Жанеиру у уторак, 28. октобра, порастао је на 132, саопштили су званичници.

То је више него двоструко од броја који је раније објављен након полицијске операције у фавелама (сиромашним четвртима) Алемао и Пења на сјеверу Рио де Жанеира.

Милорад Додик

Економија

Додик: Компанија "Орао" важан стуб економије и индустрије Српске

Канцеларија јавног браниоца, која пружа правну помоћ сиромашнима, објавила је нови број погинулих након што су ожалошћени становници у раним јутарњим сатима у сриједу, 29. октобра, изнијели десетине тијела на трг.

Ова рација била је најсуровија у историји града, у којем власти већ деценијама покушавају обуздати банде које контролишу многа сиромашна насеља, пише ББЦ.

Према ријечима полиције, међу ухапшенима су и кључни чланови банде Црвена команда.

Упитан о броју који је објавила канцеларија јавног браниоца, гувернер савезне државе Рио де Жанеиро Клаудио Кастро рекао је да форензички рад још траје и да је званични број који он има - 58 мртвих - "али да ће се сигурно промијенити".

Међу онима који су изразили шок због броја жртава био је и предсједник Бразила Луиз Инасио Лула да Силва.

Према ријечима бразилског министра правде, Лула је био "запањен" и изразио изненађење што савезна влада није била унапријед обавијештена о операцији.

Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: Укидањем санкција званично легализована борба за Српску

Чак и прије него што се број мртвих више него удвостручио, Канцеларија УН за људска права саопштила је да је "ужаснута" полицијском акцијом.

У раним јутарњим сатима у сриједу, становници су тијела убијених изнијели на трг у насељу Пења, гдје су их поредали у дуги ред како би показали размјере трагедије.

Према писању бразилских медија, процјене су варирале између најмање 50 и више од 70 тијела.

Многа тијела су наводно пронађена на оближњем брду, гдје је, према полицији, дошло до највећих оружаних сукоба.

На новинарско питање о његовој ранијој изјави да су сви убијени "криминалци", гувернер Кастро је одговорио:

"Искрено, сукоб се није десио у насељеном подручју, већ у шуми. Не вјерујем да је ико тог дана шетао шумом из забаве. Зато их с правом можемо класификовати".

Становници су описали призоре који су се одвијали у уторак као "ратне", с пуцњавом између полиције и наоружаних људи - аутобуси су запаљени како би се формирале барикаде.

Према тврдњама полиције, припадници банди користили су дронове с експлозивом, које су бацали на полицајце док су напредовали кроз четврти под контролом Црвене команде.

"Овако изгледа третман који полиција Рија добија од криминалаца: бомбе које падају са дронова. Ово је размјера изазова с којим се суочавамо. Ово није обичан криминал, ово је нарко-тероризам", рекао је гувернер Кастро.

Додао је да је рација планирана два мјесеца унапријед и заснована на "детаљној истрази".

Међу ухапшенима је и мушкарац који се сматра једним од водећих дилера Црвене команде.

Гувернер је на друштвеним мрежама објавио фотографије четири полицајца убијена током операције, назвавши их "херојима који су се суочили с организованим криминалом".

Рафаел Соареш, бразилски новинар који прати криминал у Рију, рекао је за ББЦ Њуз Бразил да је Црвена команда посљедњих година била у офанзиви, поново освајајући територије које је изгубила од ривалске банде Прва капитална команда (ПЦЦ).

Болница, Нови Сад

Србија

Оперисан млади џудиста повријеђен у стравичној несрећи

Додао је да је операција дио Кастроове стратегије да остави политички печат и зада одлучан ударац криминалу уочи избора наредне године.

Рација се десила свега неколико дана прије него што Рио треба да буде домаћин Ц40 Самита свјетских градоначелника - скупа скоро 100 градоначелника из водећих свјетских градова - и додјеле награде Ертшот, коју ће уручити принц Вилијам 5. новембра.

Масовне полицијске операције нису ријеткост у Рију, али број жртава у овој рацији јесте.

Према Соарешу, полицијске акције у којима погине више од 20 људи "врло су ријетке" у Бразилу, а оне које се догоде углавном се дешавају у Рио де Жанеиру.

Министар јавне сигурности Рија, Виктор Сантош, рекао је да у подручјима гдје су се рације одвијале живи око 280.000 људи.

Снимци полиције приказали су тешко наоружане припаднике како патролирају уским, стрмим улицама густо насељених фавела.

"Ово је рат који гледамо у Рио де Жанеиру. Деценије нечињења свих институција, општинских, државних и савезних, омогућиле су криминалу да се прошири нашом територијом", рекао је Сантош.

Подијели:

Тагови:

Brazil

Полиција

Rio de Ženeiro

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хороскоп славног руског астролога: Ко ускоро добија све, а ко мора бити миран и стрпљив?

Занимљивости

Хороскоп славног руског астролога: Ко ускоро добија све, а ко мора бити миран и стрпљив?

2 ч

0
Евро паре новац

Економија

Стиже нови евро, познато и када

2 ч

0
Црна статистика на путевима: Саобраћајке односе све више живота

Друштво

Црна статистика на путевима: Саобраћајке односе све више живота

2 ч

0
Баку Босиљку Бановић (104) ништа не боли: Младима дала мудре савјете

Друштво

Баку Босиљку Бановић (104) ништа не боли: Младима дала мудре савјете

2 ч

0

Више из рубрике

Песков открио да ли је планиран разговор Путина и Трампа

Свијет

Песков открио да ли је планиран разговор Путина и Трампа

2 ч

0
Ухапшен и трећи осумњичени због пљачке у Лувру

Свијет

Ухапшен и трећи осумњичени због пљачке у Лувру

2 ч

0
Апокалиптични призори: Ураган Мелиса опустошио кипарске земље, страдало више од 30 људи

Свијет

Апокалиптични призори: Ураган Мелиса опустошио кипарске земље, страдало више од 30 људи

3 ч

0
САД ће поново покренути тестирања нуклеарног оружја

Свијет

САД ће поново покренути тестирања нуклеарног оружја

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

26

Цвијановић: Политичко Сарајево пропушта да примијети једну ствар - нови шериф је у граду

11

17

Познати метеоролог открива каква нас зима чека ове године

11

17

Сутра славимо Светог Луку: Једно обавезно избјегавајте

11

10

Ватрогасци и полиција на терену: Паук срушио струјне каблове у Бањалуци

11

09

Орбан: Спољни фактор међу могућим узрочницима пожара у рафинерији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner