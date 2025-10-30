САД ће поново покренути тестирања нуклеарног оружја

Извор:
Танјуг
30.10.2025
07:41
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да ће Сједињене Америчке Државе поново покренути тестирања нуклеарног оружја, након паузе од три деценије, и да је "због програма тестирања других земаља", наложио Министарству рата да почне са тестирањем америчког нуклеарног оружја "на равноправној основи".
У објави на платформи Truth Social, непосредно прије личног састанка са кинеским предсједником Си Ђинпингом у Бусану, у Јужној Кореји, Трамп је рекао да ће "овај процес почети одмах", без навођења које врсте тестирања нуклеарног оружја ће се спроводити.
Трамп је истакао да Сједињене Америчке Државе имају више нуклеарних бојевих глава него било која друга земља, након што је преузео заслуге за "комплетно ажурирање и реновирање постојећег оружја" током свог првог мандата.
Он је рекао да Русија има други највећи број нуклеарних бојевих глава на свијету, а да је Кина "на далеком трећем мјесту, али ће бити изједначена у року од пет година".
Због огромне разорне моћи (нуклеарног оружја), мрзио сам да то урадим, али нисам имао избора - рекао је Трамп.
Руски предсједник Владимир Путин јуче је саопштио да је та земља спровела успјешно тестирање подводног дрона - торпеда "посејдон" са нуклеарним погоном, чија снага премашује снагу интерконтиненталне ракете "сармат".
