Виктор Орбан креће у турнеју широм земље

Мађарски премијер Виктор Орбан најавио је данас покретање антиратне турнеје широм земље.
"Они који желе мир придружиће нам се. Жупанија Ђер-Мошон-Шопрон, спремите се. Видимо се тамо 15. новембра", написао је Орбан на "Фејсбуку".
Орбан је оцијенио да је ризик од ширења рата данас већи него икада раније, додајући да Европљани желе да иду у рат.
"Ми смо Европљани, али не желимо да идемо у рат. Мађари неће ићи у рат. Ми смо против рата, на страни мира", поручио је Орбан.
