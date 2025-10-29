Logo

Медведев: То је оружје "судњег дана"

Извор:

Агенције

29.10.2025

20:37

Коментари:

0
Фото: screenshot

Руски торпедо "посејдон" на нуклеарни погон, за разлику од крстареће ракете "буревестник", заиста може да се сматра за оружје судњег дана, изјавио је замјеник предсједника Савјета безбједности Русије Дмитриј Медведев.

Раније током дана, руски предсједник Владимир Путин изјавио је да је тестирање беспилотног подводног возила "посејдон" са нуклеарним погоном 28. октобра био огроман успјех.

морнарица-брод-посејдон

Свијет

Јачи од "сармата": Русија успешно тестирала атомског "посејдона"

"За разлику од `буревестника`, `посејдон` заиста може да се сматра оружјем судњег дана", рекао је Медведев.

Он је честитао "свим пријатељима" Русије на успјешном тестирању "посејдона", посебно истичући белгијског министра одбране Теа Франкена.

Русија

