Logo

Јачи од "сармата": Русија успешно тестирала атомског "посејдона"

29.10.2025

14:57

Коментари:

0
Јачи од "сармата": Русија успешно тестирала атомског "посејдона"
Фото: screenshot

Русија је спровела успјешно тестирање подводног дрона (торпеда) „посејдон“ са нуклеарним погоном, чија снага премашује снагу интерконтиненталне ракете „сармат“, саопштио је данас предсједник Руске Федерације Владимир Путин.

„Јуче смо спровели још једно тестирање новог перспективног комплекса, подводног беспилотног возила ‘посејдон’, такође с нуклеарном енергетском јединицом. Први пут успјели смо не само да га лансирамо са подморнице-носача помоћу стартног мотора, већ и да активирамо нуклеарни реактор који је радио одређено вријеме“, изјавио је Путин током посјете Централној војној болници у Москви, преносе РИА Новости.

Он је тестирање оцијенио као „огроман успјех“, нагласивши да „посејдон“ нема парњака у свијету ни по дубини ни по брзини кретања.

„Снага ‘посејдона’ значајно превазилази ‘сармат’. Нема начина да се пресретне, а у скорије вријеме вјероватно га неће ни бити. Поред свих предности, реактор му је сто пута мањи од оног у нуклеарној подморници, док је његова снага већа од снаге чак и наше најнапредније интерконтиненталне ракете ‘сармат’. Таквог оружја у свијету нема“, истакао је руски предсједник.

„Посејдон“ је нуклеарно беспилотно возило развијено као дио подморске вишенамјенске одбрамбене платформе Руске морнарице.

Први пут је представљен 2018. године, када је тадашњи командант руске морнарице Владимир Корољев навео да ће систем омогућити извршавање широког спектра задатака у удаљеним морским зонама.

Током посјете болници, Путин је разговарао и са рањеним учесницима „Специјалне војне операције (СВО)“ и известио о напретку руске војске у области Купјанска и Красноармејска.

„Ситуација у зони ‘специјалне операције’ у цјелини се развија повољно. ‘Противник’ је блокиран у Купјанску и Красноармејску и налази се у окружењу“, изјавио је Путин, додајући да Украјина треба да одлучи о судбини својих војника у тим областима.

Он је навео да су руске оружане снаге спремне да омогуће приступ медијима, укључујући и украјинске и стране новинаре, у зоне окружења, те да би током тог периода борбена дејства могла бити привремено обустављена.

Подијели:

Тагови:

Русија

Владимир Путин

Подморница

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Полиција преузела одговорност за пљачку Лувра: ''Велики пропусти''

Свијет

Полиција преузела одговорност за пљачку Лувра: ''Велики пропусти''

40 мин

0
Захарова: Да ли се УН сјећају дјеце из Београда?

Свијет

Захарова: Да ли се УН сјећају дјеце из Београда?

1 ч

0
Словачка уводи ограничење брзине за пјешаке

Свијет

Словачка уводи ограничење брзине за пјешаке

1 ч

0
Сваки минут једна особа умре: Застрашујући извјештај

Свијет

Сваки минут једна особа умре: Застрашујући извјештај

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

30

Ево коме све су укинуте америчке санкције

15

17

Укинуте санкције Милораду Додику и Жељки Цвијановић!

15

08

АТВ-у укинуте санкције

14

58

Виландер послао бруталну поруку Ђоковићу

14

57

Јачи од "сармата": Русија успешно тестирала атомског "посејдона"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner