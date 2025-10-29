Јачи од "сармата": Русија успешно тестирала атомског "посејдона"

29.10.2025
14:57
Коментари:0
Русија је спровела успјешно тестирање подводног дрона (торпеда) „посејдон“ са нуклеарним погоном, чија снага премашује снагу интерконтиненталне ракете „сармат“, саопштио је данас предсједник Руске Федерације Владимир Путин.
„Јуче смо спровели још једно тестирање новог перспективног комплекса, подводног беспилотног возила ‘посејдон’, такође с нуклеарном енергетском јединицом. Први пут успјели смо не само да га лансирамо са подморнице-носача помоћу стартног мотора, већ и да активирамо нуклеарни реактор који је радио одређено вријеме“, изјавио је Путин током посјете Централној војној болници у Москви, преносе РИА Новости.
NEW - Putin says Russia successfully tests Poseidon nuclear-capable "doomsday torpedo," capable of triggering radioactive tsunamis rendering coastal cities uninhabitable — Reuters pic.twitter.com/3Mc9rBXHtu— Disclose.tv (@disclosetv) October 29, 2025
Он је тестирање оцијенио као „огроман успјех“, нагласивши да „посејдон“ нема парњака у свијету ни по дубини ни по брзини кретања.
⚡️ Vladimir Putin announces successful tests of 'Poseidon' nuclear-powered underwater drone— RT (@RT_com) October 29, 2025
Its capabilities 'significantly surpass' the 'Sarmat' missile pic.twitter.com/JZAFMJzbyh
„Снага ‘посејдона’ значајно превазилази ‘сармат’. Нема начина да се пресретне, а у скорије вријеме вјероватно га неће ни бити. Поред свих предности, реактор му је сто пута мањи од оног у нуклеарној подморници, док је његова снага већа од снаге чак и наше најнапредније интерконтиненталне ракете ‘сармат’. Таквог оружја у свијету нема“, истакао је руски предсједник.
„Посејдон“ је нуклеарно беспилотно возило развијено као дио подморске вишенамјенске одбрамбене платформе Руске морнарице.
BREAKING:— Current Report (@Currentreport1) October 29, 2025
Putin said Russia has tested the Poseidon, a nuclear-powered underwater vehicle said to be more powerful than the Sarmat ICBM, with nothing else like it in the world.
The weapon can carry a nuclear warhead and is often called a 'doomsday torpedo' pic.twitter.com/EFrbZLC4E3
Први пут је представљен 2018. године, када је тадашњи командант руске морнарице Владимир Корољев навео да ће систем омогућити извршавање широког спектра задатака у удаљеним морским зонама.
Током посјете болници, Путин је разговарао и са рањеним учесницима „Специјалне војне операције (СВО)“ и известио о напретку руске војске у области Купјанска и Красноармејска.
„Ситуација у зони ‘специјалне операције’ у цјелини се развија повољно. ‘Противник’ је блокиран у Купјанску и Красноармејску и налази се у окружењу“, изјавио је Путин, додајући да Украјина треба да одлучи о судбини својих војника у тим областима.
Он је навео да су руске оружане снаге спремне да омогуће приступ медијима, укључујући и украјинске и стране новинаре, у зоне окружења, те да би током тог периода борбена дејства могла бити привремено обустављена.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму