За суфинансирање научних публикација 110.000 КМ

Извор:

АТВ

19.11.2025

10:21

Министарство за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске расписало је конкурс за суфинансирање научних публикација у овој години за шта ће бити издвојено 110.000 КМ.

Конкурсом је предвиђено суфинансирање научних монографија, научних часописа и зборника, саопштено је из Министарства за научнотехнолошки развој и високо образовање Српске.

Право пријаве на конкурс имају научноистраживачке организације и научна удружења који су уписани у Регистар научноистраживачких организација и научних удружења који се води при Министарству и овлашћени издавачи научних публикација, по одређеном, конкретном захтјеву за сваку научну публикацију појединачно.

Аутори научних монографија пријаве треба да поднесу преко издавача монографије.

Рок за достављање пријава на конкурс је 3. децембар, а пријаве са потребном документацијом могу се слати поштом на адресу Министарства или предати на централни протокол Владе Републике Српске.

Обрасци пријава за сваку научну публикацију појединачно могу се преузети на интернет страници Министарства, додаје се у саопштењу.

