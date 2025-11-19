Тришић Бабић: Стабилна и договором уређена БиХ је једини пут да земља крене напријед

Извор:
Стабилна и договором уређена БиХ у којој се глас сваког народа једнако чује, једини је пут да ова земља крене напријед, истакла је вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић.
- Република Српска остаје посвећена том путу, јер једино таква БиХ може бити дом за све који у њој живе - поручила је Тришић Бабић у ауторском тексту за Срну поводом 30 година од потписивања Дејтонског споразума.
Ауторски текст вршиоца дужности предсједника Републике Ане Тришић Бабић за Срну преносимо у цијелости:
Данас смо привилеговани да прослављамо мир и 30 година од успостављања оквирног Дејтонског мировног споразума.
Овај документ представља највеће државотворно достигнуће српског народа у 20. вијеку, који је одбранио своје право да живи равноправно са другим конститутивним народима и да самостално одлучује о својој будућности на овим просторима.
Поред тога, овај документ је можда и највеће дипломатско достигнуће Сједињених Америчких Држава и читаве међународне заједнице, које су својим политичким ангажманом демонстрирале јачину и неопходност политичког компромиса на западном Балкану.
Дејтон је тестамент да је политички суживот на простору БиХ могућ једино уз поштовање овог споразума и његовог сваког слова које је зауставило трагичне ратне сукобе деведесетих година прошлог вијека.
Чињеница да Република Српска наставља одано да прославља овај догађај узастопно 30 година, упркос другачијим ставовима политичког Сарајева, јасан је индикатор политичке преданости српског народа да се одржи мир и стабилност у БиХ.
То је доказ да Срби нису агресори, већ да су бранили своје историјско право на политичку аутономију у БиХ. У историју БиХ уткано је насљеђе и српског народа.
Дакле, одбраном Дејтона, Срби бране и историјско насљеђе БиХ, као и културно богатство европске јудео-хришћанске цивилизације.
Иако су у прошлости бивши високи представници на челу ОХР-а овај документ мијењали и надопуњавали по својој вољи, игноришући опсег свог мандата који је дефинисан у Дејтону, Срби су остали досљедни сваком слову и показали су спремност да кроз политички договор, без наметања и без једностраних рјешења, одбране мир и стабилност у БиХ.
Данас је важно јасно рећи: изазови пред нама не могу се рјешавати старим методама, нити понављањем грешака које су нас деценијама удаљавале од повјерења и политичког дијалога.
Да се историја у БиХ не би поново римовала, неопходно је политички одстранити све актере који раде на подривању Дејтонског мировног споразума, као јединог правог гаранта мира и стабилности.
Ту се у првом реду налази ОХР и функција високог представника, који се у посљедњих 30 година претворио у страног управника који је читаву БиХ удаљио од демократских принципа и гурнуо је у наручје аутократије.
Овим је директно нарушено међународно право, а политичка стабилност у БиХ угрожена.
Република Српска може са поносом и уздигнуте главе да погледа истину у очи, јер је својим постојањем и одбраном политичке аутономије свих конститутивних народа бранила међународно право.
Дејтон није само камен темељац на којем је изграђена модерна БиХ, већ и политички путоказ за све народе са ових простора. Од суштинске је важности за све конститутивне народе у БиХ да се сада, у периоду геополитичких нестабилности, вјерно придржавамо сваког слова документа који је омогућио мир и стабилност.
Исто тако, данас је подједнако важно разумјети да Дејтон не значи затвореност, нити одбијање промјена. Напротив, он је оквир стабилности који омогућава да се разговара о модернизацији, економском развоју, европском путу и бољем животу грађана, али искључиво кроз договор легитимних политичких представника, а не кроз наметања.
У том смислу, охрабрују поруке које посљедњих мјесеци долазе из дијела америчке администрације, поруке које позивају на јачање дијалога, смиривање тензија и повратак политичком реализму. Оне показују да постоји простор да се односи граде на међусобном уважавању, а не на притисцима.
Дејтон је једина гаранција свијетлој будућности БиХ, али и гарант политичке аутономије Републике Српске. А стабилна и договором уређена БиХ у којој се глас сваког народа једнако чује, једини је пут да ова земља крене напријед. Република Српска остаје посвећена том путу, јер једино таква БиХ може бити дом за све који у њој живе.
Општи оквирни споразум за мир у БиХ, познатији као Дејтонски мировни споразум, договорен је 21. новембра 1995. године у ваздухопловној бази Рајт-Патерсон код Дејтона у америчкој држави Охајо, а званично потписан 14. децембра исте године у Паризу.
У годинама након потписивања, под притиском ОХР-а и Уставног суда БиХ, Републици Српској одузет је велики број надлежности и пренесен на ниво БиХ.
