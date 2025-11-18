Блануша: Јавни ресурси и институције да буду у интересу грађана

18.11.2025
Кандидат СДС-а на пријевременим предсједничким изборима у Републици Српској Бранко Блануша рекао је да се залаже за промјене у Српској, од боље борбе против корупције и криминала, до бољег управљања јавним ресурсима и институцијама.
"Морамо младим људима вратити оптимизам, средњој генерацији сигурност, старијима достојанство и да наш народни новац и ресурси буду у интересу грађана", изјавио је Блануша у Бијељини уочи предизборног скупа.
Он је навео да у Бијељини и у СДС-у влада побједничка атмосфера, а грађане је позвао да масовно изађу на изборе 23. новембра и подрже промјене.
Љубиша Петровић, који води СДС у Бијељини, рекао је да је Блануша кандидат којег краси поштење, храброст, струка и знање и може Српску водити до, како је рекао, оздрављења.
