Logo
Large banner

Блануша: Јавни ресурси и институције да буду у интересу грађана

18.11.2025

22:25

Коментари:

0
Бранко Блануша, кандидат СДС-а за предсједника Републике Српске на пријевременим изборима
Фото: АТВ

Кандидат СДС-а на пријевременим предсједничким изборима у Републици Српској Бранко Блануша рекао је да се залаже за промјене у Српској, од боље борбе против корупције и криминала, до бољег управљања јавним ресурсима и институцијама.

"Морамо младим људима вратити оптимизам, средњој генерацији сигурност, старијима достојанство и да наш народни новац и ресурси буду у интересу грађана", изјавио је Блануша у Бијељини уочи предизборног скупа.

Он је навео да у Бијељини и у СДС-у влада побједничка атмосфера, а грађане је позвао да масовно изађу на изборе 23. новембра и подрже промјене.

Срђан Амиџић

БиХ

Амиџић за АТВ: Процес усвајања буџета говори да је БиХ оптерећена утицајем сарајевске политике

Љубиша Петровић, који води СДС у Бијељини, рекао је да је Блануша кандидат којег краси поштење, храброст, струка и знање и може Српску водити до, како је рекао, оздрављења.

Подијели:

Тагови:

Бранко Блануша

Пријевремени избори 2025

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Каран Додик Приједор

Република Српска

Додик: Приједор разумије да Српска мора имати предсједника који зна закон

3 ч

1
Цвијановић: Побиједиће Српска!

Република Српска

Цвијановић: Побиједиће Српска!

3 ч

1
Блануша: Очекујем значајну подршку Зворничана

Република Српска

Блануша: Очекујем значајну подршку Зворничана

4 ч

2
Свим радницима ће бити исплаћена заостала дуговања за порезе и доприносе

Република Српска

Свим радницима ће бити исплаћена заостала дуговања за порезе и доприносе

5 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

22

57

Ништа од директног пласмана, БиХ поклекла у Бечу

22

46

Погинуло пет туриста у сњежној олуји

22

36

Изгорјела позната балканска дискотека у Бечу

22

36

Трамп: Изненађен сам

22

29

Конгрес САД подржао објављивање информација о случају "Епстајн"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner