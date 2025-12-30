Logo
Британски глумац Идрис Елба проглашен витезом

Извор:

СРНА

30.12.2025

16:12

Коментари:

0
Британски глумац Идрис Елба проглашен витезом
Фото: Youtube/@The Late Show with Stephen C./screenhot

Британски глумац Идрис Елба проглашен је витезом у Великој Британији због свог "служења младим људима", наведено је у документу са списком свих добитника британских државних признања.

Елба је рођен 6. септембра 1972. године у Лондону.

Елба је најпознатији по улогама у филмовима као што су “28 седмица касније”, “Рокенрола” и “Губитници”, трилогији “Тор”, као и у телевизијској серији “Лутер”.

На списку се налази 1.157 људи, који су добитници признања различитог ранга.

Idris Elba

