Британски глумац Идрис Елба проглашен витезом

30.12.2025
Британски глумац Идрис Елба проглашен је витезом у Великој Британији због свог "служења младим људима", наведено је у документу са списком свих добитника британских државних признања.
Елба је рођен 6. септембра 1972. године у Лондону.
Елба је најпознатији по улогама у филмовима као што су “28 седмица касније”, “Рокенрола” и “Губитници”, трилогији “Тор”, као и у телевизијској серији “Лутер”.
На списку се налази 1.157 људи, који су добитници признања различитог ранга.
