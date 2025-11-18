Logo
Додик: Приједор разумије да Српска мора имати предсједника који зна закон

Извор:

АТВ

18.11.2025

21:28

Коментари:

1
Каран Додик Приједор
Фото: Milorad Dodik/X/Screenshot

Приједор је увијек био мјесто гдје се мјери озбиљност политике, истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

- А вечерас се јасно видјело ко нуди пустињу празних обећања, а ко гарантује стабилност и развој. Снага индустрије, снага људи и снага карактера овог краја - то је Приједор - истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

романија

Друштво

Забрањен саобраћај преко Романије због лоших временских услова

Додик је додао да Приједор најбоље разумије да Република Српска мора имати предсједника који зна закон, институције и државу.

- Двадесет трећег новембра гласамо за сигурност Српске - гласамо за Синишу Карана - каже Додик.

Тагови:

Милорад Додик

Синиша Каран

Пријевремени избори 2025

Коментари (1)
