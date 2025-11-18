Додик: Приједор разумије да Српска мора имати предсједника који зна закон

- А вечерас се јасно видјело ко нуди пустињу празних обећања, а ко гарантује стабилност и развој. Снага индустрије, снага људи и снага карактера овог краја - то је Приједор - истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Додик је додао да Приједор најбоље разумије да Република Српска мора имати предсједника који зна закон, институције и државу.

- Двадесет трећег новембра гласамо за сигурност Српске - гласамо за Синишу Карана - каже Додик.