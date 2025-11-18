Ко бере гљиве у Шумама Српске?

Извор:
Док трају покушаји да се спаси посрнуло предузеће Шуме Српске, у јавности су се појавиле информације да је 800 берача гљива, шумског воћа и љековитог биља на платном списку Шума и да они ништа не раде. Оно што је тачно је да они имају свој сектор који се зове Остали шумски производи, али је нетачан број радника. Њих је 180, поручују из сектора остали шумски производи.
"Информације за 800 радника тих неких берача су злонамјере и неистините информације. Од 170 до 185 радника који покривају ловство угоститељство производњу биомасе и област сакупљања односно контроле терена и правних лица која сакупљају остале шумске производе да их натјерају да поштују оно што је закон шумама прописао", рекла је Радмила Шаран, директор Сектора остали шумски плодови.
А шта значи контрола правних лица? То значи уколико та правна лица врше скупљање било каквих плодова на простору неког шумског газдинства, то треба да пријаве Шумама Српске и плате накнаду од 5% на материјал који је прикупљен. С обзиром да се то некад не деси, Сектор остали шумски производи врши контролу.
И док се берачи гљива или шумског воћа пребирају и сабирају, чињеница је да је за тај сектор Шума Српске као и за и фабрику за прераду шумских плодова уложено око 900 000 КМ. Међутим, како каже премијер Саво Минић, радници у том сектору не остварују готово никакве приходе.
Можда не остварују приходе у том сектору али их остварују радећи у шумским газдинствима, наставио је даље Саво Минић о стању у Шумама.
"Они се воде за остале шумске производе ја сам кад сам дошао у министарство тражио од њих то и они су у 90 посто случајева ангажовани у питању дознака сјеча и отпрема зато што нам је било неопходно радника у шумарству", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
И на крају приче, било да се ради о сакупљачима перја или гљива, који доносе или не доносе приходе, то је само кап у мору проблема са којима се Шуме Српске годинама сусрећу, а једна од већих су дуговања према радницима која су премашила 4 милиона марака.
