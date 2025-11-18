Додик: Каран - уставобранитељ Српске и гарант стабилности

- И данас остаје исто: вриједан, поносан крај који зна да се будућност не гради на галами, него на озбиљној политици. Зато људи овдје јасно осјећају разлику између празних прича и човјека знања, искуства и државничког карактера. А то је Синиша Каран - уставобранитељ Српске и гарант стабилности. Двадесет трећег новембра - бирамо сигурност - навео је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Костајница је вијековима била мјесто сусрета, одбране и истрајности српског народа.

И данас остаје исто: вриједан, поносан крај који зна да се будућност не гради на галами, него на озбиљној политици.



Зато људи овдје јасно осјећају разлику између празних прича и човјека знања,… pic.twitter.com/oiwkRJQ7QJ — Милорад Додик (@MiloradDodik) November 18, 2025