Додик: Каран - уставобранитељ Српске и гарант стабилности

Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да је Костајница је вијековима била мјесто сусрета, одбране и истрајности српског народа.
- И данас остаје исто: вриједан, поносан крај који зна да се будућност не гради на галами, него на озбиљној политици. Зато људи овдје јасно осјећају разлику између празних прича и човјека знања, искуства и државничког карактера. А то је Синиша Каран - уставобранитељ Српске и гарант стабилности. Двадесет трећег новембра - бирамо сигурност - навео је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Костајница је вијековима била мјесто сусрета, одбране и истрајности српског народа.
И данас остаје исто: вриједан, поносан крај који зна да се будућност не гради на галами, него на озбиљној политици.
Зато људи овдје јасно осјећају разлику између празних прича и човјека знања,… pic.twitter.com/oiwkRJQ7QJ
