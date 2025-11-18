Logo
Додик: Каран - уставобранитељ Српске и гарант стабилности

18.11.2025

17:27

Коментари:

0
Додик: Каран - уставобранитељ Српске и гарант стабилности
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да је Костајница је вијековима била мјесто сусрета, одбране и истрајности српског народа.

- И данас остаје исто: вриједан, поносан крај који зна да се будућност не гради на галами, него на озбиљној политици. Зато људи овдје јасно осјећају разлику између празних прича и човјека знања, искуства и државничког карактера. А то је Синиша Каран - уставобранитељ Српске и гарант стабилности. Двадесет трећег новембра - бирамо сигурност - навео је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

