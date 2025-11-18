Logo
Монструм приморавао дјевојчицу (5) на блудне радње

Телеграф

18.11.2025

17:18

zlostavljanje djece
Фото: Pixabay

Основно јавно тужилаштво Скопље поднијело је оптужни акт против двадесеттрогодишњака из Волкова, насеља на периферији Скопља, јер су обезбијеђени докази да је извршио друге полне радње над дјевојчицом старом пет година.

У периоду од маја до јула ове године, окривљени је у свом дому приморавао петогодишњу дјевојчицу на полне радње и пријетио јој да не смије то да каже њеном оцу.

Заједно с оптужницом, надлежни јавни тужилац је суду поднио и предлог за продужење раније одређене мјере притвора за окривљеног.

Тагови:

Насиље

Sjeverna Makedonija

