Монструм приморавао дјевојчицу (5) на блудне радње

Основно јавно тужилаштво Скопље поднијело је оптужни акт против двадесеттрогодишњака из Волкова, насеља на периферији Скопља, јер су обезбијеђени докази да је извршио друге полне радње над дјевојчицом старом пет година.
У периоду од маја до јула ове године, окривљени је у свом дому приморавао петогодишњу дјевојчицу на полне радње и пријетио јој да не смије то да каже њеном оцу.
Заједно с оптужницом, надлежни јавни тужилац је суду поднио и предлог за продужење раније одређене мјере притвора за окривљеног.
