Снијег направио колапс у саобраћају: Преврнуо се камион

18.11.2025

10:30

Снијег направио колапс у саобраћају: Преврнуо се камион
Фото: Tanjug / AP

Камион на ауто-путу А1 између Бриња и Огулина у Хрватској, у близини тунела Мала Капела, препречио је пут другим возилима у уторак ујутру, нешто прије 7 сати. Колона је дуга око два километра, а саобраћај је у прекиду, објавио је ХАК.

На том дијелу ауто-пута све се забијелило од снијега.

Саобраћај се одвија обилазним путем, преноси 24sata.hr.

– Саобраћајна несрећа на ауто-путу А1 између чворова Бриње и Огулин (на 98. km) у смјеру Загреба, саобраћај је у прекиду, колона је дуга око 2 km. Обилазак за путничка возила: чвор Бриње (А1) – ДЦ23 – (Језеране-Муњава-Јосипдол) – ДЦ42 – (Јосипдол-Оштарије) – чвор Огулин (А1). Теретна возила се искључују на одморишту Соколац – саопштио је ХАК.

Да подсјетимо, снијег је јутрос забијелио регион, а сњежних падавина, осим у Хрватској, има и у БиХ и Словенији.

Тагови:

Снијег

Камион

