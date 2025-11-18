Снијег направио колапс у саобраћају: Преврнуо се камион

18.11.2025
10:30
Камион на ауто-путу А1 између Бриња и Огулина у Хрватској, у близини тунела Мала Капела, препречио је пут другим возилима у уторак ујутру, нешто прије 7 сати. Колона је дуга око два километра, а саобраћај је у прекиду, објавио је ХАК.
На том дијелу ауто-пута све се забијелило од снијега.
Саобраћај се одвија обилазним путем, преноси 24sata.hr.
– Саобраћајна несрећа на ауто-путу А1 између чворова Бриње и Огулин (на 98. km) у смјеру Загреба, саобраћај је у прекиду, колона је дуга око 2 km. Обилазак за путничка возила: чвор Бриње (А1) – ДЦ23 – (Језеране-Муњава-Јосипдол) – ДЦ42 – (Јосипдол-Оштарије) – чвор Огулин (А1). Теретна возила се искључују на одморишту Соколац – саопштио је ХАК.
Да подсјетимо, снијег је јутрос забијелио регион, а сњежних падавина, осим у Хрватској, има и у БиХ и Словенији.
