Стиже ледени хаос, арктички талас пријети Европи

Хрватску ће у понедјељак захватити снажна промјена времена коју прате јака киша, олујни вјетар и нагли пад температуре. Државни хидрометеоролошки завод издао је више жутих и наранџастих упозорења, посебно због вјетра и обилних падавина на Јадрану и у горским подручјима. Дио земље захватиће и снијег.
У унутрашњости ће превладавати умјерено до претежно облачно вријеме повремено с кишом, а у Славонији киша стиже тек према крају дана. У горју ће југозападни вјетар бити јак, на ударе и олујан, а навече ће нагло окренути на сјеверни и сјевероисточни вјетар. У Горском котару и Лици током ноћи могућ је и први снијег ове јесени. Највиша температура биће између 15 и 20 °C, али у вечерњим сатима слиједи нагло захлађење.
Ријечка регија налази се под наранџастим упозорењем због обилне кише, локално и више од 100 милиметара, што повећава ризик од бујичних поплава и потешкоћа у саобраћају. Јаки удари вјетра захватиће и Загреб, Карловац, Лику и Славонију, гдје су могући удари до 75 километара на сат.
На Јадрану ће југо бити јако и олујно, а на неким дијеловима обале и врло јако, те ће се са сјевера поступно окретати на јужни и југозападни вјетар. Мјестимице је могућа обилна киша те израженији пљускови с грмљавином. Најнестабилније ће бити на Кварнеру и у Велебитском каналу, гдје су могући врло јаки удари вјетра.
У понедјељак пријеподне на Јадрану се очекују обилнији пљускови, а у горју понегдје и снијег. Од средине дана са сјеверозапада стиже поступно разведравање. Бура ће јачати, особито подно Велебита, гдје може бити и олујна, док ће на јужном Јадрану још пухати југо. Јутарња температура биће између два и пет степени, на Јадрану од 8 до 13, а највиша дневна у унутрашњости око 4 до 8 степени, док ће се на мору задржати између 13 и 17 °C.
Остатак седмице доноси осјетно свјежије вријеме. У уторак ће у унутрашњости бити дјеломице сунчано, али и даље нестабилно, уз мало кише, а у највишем горју и снијег. У четвртак је поново могућа киша у горју. На Јадрану ће у уторак и четвртак бити промјенљиво с повременим пљусковима, док ће сриједа донијети дјеломице сунчано и углавном суво вријеме. Бура ће у ноћи на уторак бити врло јака и олујна, потом ће ослабјети, а крајем седмице слиједи јачање југа.
Интензивна блокирајућа антициклона над Сјеверним Атлантиком и Гренландом преусмјерила је струјање над Европу, омогућивши снажан продор артичког ваздуха који почетком седмице захваћа западне дијелове континента. Хладна маса доноси нагли пад температура од готово 20 °C у односу на претходне дане, уз снијег у вишим предјелима Шкотске, Пиренеја, Алпа и сјеверне Шпаније.
Метеоролози упозоравају да ће се продор хладног ваздуха задржати барем до сљедећег викенда, уз наставак нестабилног времена и висок ризик од екстремних оборина на подручју Медитерана и западног Балкана, пише Severe Weather Europe.
Подсјећамо, према закону, од суботе 15. новембра зимска опрема је обавезна за све возаче. За вријеме зимских услова на цестама забрањује се саобраћај моторним возилима која немају прописану зимску опрему и теретним аутомобилима с прикључним возилом. Возач моторног возила дужан је, прије укључивања у промет, очистити залеђена вјетробранска стакла и снијег, лед или воду на возилу.
