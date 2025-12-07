Шта се дешава у организму ако сваког дана једемо јаја?

Извор:
07.12.2025
Јаја су једна од оних намирница коју ћете пронаћи у готово сваком фрижидеру. Неизоставан су дио доручка, али користе се и у бројним сланим јелима за ручак и вечеру те као кључни састојак у посластицама.
С обзиром на њихову широку примјену, многи их конзумирају свакодневно. Но, да ли је то здраво, узимајући у обзир опречне информације о јајима и њиховим нутријентима које често чујемо у медијима? Стручњаци откривају шта се заправо дешава са вашим телом ако једете јаја сваки дан, пише Реал Симпле.
Када је ријеч о нутритивној густини, јајима је тешко наћи премца. Због тога их многи с правом називају "суперхраном".
"Јаја се с разлогом називају 'нутритивном бомбом'! Јаја обезбјеђују протеине и масти, а такође су одличан извор микронутријената као што су холин, селен, калцијум, гвожђе, цинк, витамин Д, витамин Б12, фолат, биотин, витамин Б6, омега-3 и омега-6 масне киселине", истиче дијететичарка Цоуртни Пелитера.
Сви ти нутријенти имају позитиван ефекат на здравље. "Висококвалитетни протеини у јајима подржавају одржавање мишића и држе вас ситима, холин подржава здравље мозга, а витамин Д подстиче имунитет и здравље костију, док антиоксиданси попут лутеина и зеаксантина штите здравље очију, памћење и нервну сигнализацију", појашњава дијететичарка Али МекГован.
Упркос богатству хранљивих материја, јаја су годинама била на лошем гласу, највише због холестерола.
"Јаја су добила мало критика због својих пет грама масти по великом јајету, са 1,5 грама засићених масти. Садрже и доста прехрамбеног холестерола – око 200 милиграма по јајету, што је можда и изазвало највише контроверзи", објашњава Пелитера.
Међутим, научна сазнања су се промијенила. МекГован истиче да најновија "истраживања показују да је за већину људи засићена маст – а не холестерол – јачи покретач повишеног ЛДЛ (липопротеина ниске густине или 'лошег') холестерола, а јаја садрже само умјерене количине засићених масти.
"Некада се препоручивало ограничити прехрамбени холестерол на 300 мг дневно. Након што су опсежнија истраживања ажурирана, Америчка асоцијација за срце (АХА) сада препознаје да се прехрамбени (конзумирани) холестерол у храни разликује од холестерола у крви и да једно можда не утиче на друго", додаје Пелитера.
Иако АХА и даље препоручује умјереност, холестерол из хране више се не сматра толико штетним као раније.
"Иако се холестерол често генерализује као 'лош', нашим тијелима је потребан одређени холестерол за стварање хормона и помоћ у варењу", напомиње дијететичарка Линдси Џој.
Имајући све ово на уму, шта можемо очекивати ако свакодневно једемо јаја?
"За многе здраве одрасле особе, једење једног јајета дневно сматра се безбједним и не подиже значајно ниво холестерола. Неке студије чак сугеришу да умјерен унос јаја може подржати здравље мишића и помоћи вам да останете сити, захваљујући висококвалитетним протеинима", каже МекГован.
Недавно истраживање показало је да конзумација два јаја дневно, у оквиру исхране са ниским удјелом засићених масти, може чак смањити ниво ЛДЛ холестерола. Ипак, стручњаци савјетују да се посавјетујете са својим љекаром прије значајног повећања уноса јаја, посебно ако имате повишен ризик од срчаних болести. Добар компромис за оне који пазе на унос масти и холестерола јесте конзумација бјеланаца.
Дакле, редовна конзумација јаја може допринијети бољем метаболичком, коштаном, имунолошком и ћелијском здрављу, као и здрављу мозга.
