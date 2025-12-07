Logo
Large banner

Шта се дешава у организму ако сваког дана једемо јаја?

Извор:

Б92

07.12.2025

12:06

Коментари:

0
Шта се дешава у организму ако сваког дана једемо јаја?
Фото: Pixabay

Јаја су једна од оних намирница коју ћете пронаћи у готово сваком фрижидеру. Неизоставан су дио доручка, али користе се и у бројним сланим јелима за ручак и вечеру те као кључни састојак у посластицама.

С обзиром на њихову широку примјену, многи их конзумирају свакодневно. Но, да ли је то здраво, узимајући у обзир опречне информације о јајима и њиховим нутријентима које често чујемо у медијима? Стручњаци откривају шта се заправо дешава са вашим телом ако једете јаја сваки дан, пише Реал Симпле.

Саобраћајна несрећа

Хроника

Троје повријеђених у тешкој несрећи код Зенице

Права нутритивна бомба

Када је ријеч о нутритивној густини, јајима је тешко наћи премца. Због тога их многи с правом називају "суперхраном".

"Јаја се с разлогом називају 'нутритивном бомбом'! Јаја обезбјеђују протеине и масти, а такође су одличан извор микронутријената као што су холин, селен, калцијум, гвожђе, цинк, витамин Д, витамин Б12, фолат, биотин, витамин Б6, омега-3 и омега-6 масне киселине", истиче дијететичарка Цоуртни Пелитера.

Сви ти нутријенти имају позитиван ефекат на здравље. "Висококвалитетни протеини у јајима подржавају одржавање мишића и држе вас ситима, холин подржава здравље мозга, а витамин Д подстиче имунитет и здравље костију, док антиоксиданси попут лутеина и зеаксантина штите здравље очију, памћење и нервну сигнализацију", појашњава дијететичарка Али МекГован.

Контроверза око холестерола

Упркос богатству хранљивих материја, јаја су годинама била на лошем гласу, највише због холестерола.

"Јаја су добила мало критика због својих пет грама масти по великом јајету, са 1,5 грама засићених масти. Садрже и доста прехрамбеног холестерола – око 200 милиграма по јајету, што је можда и изазвало највише контроверзи", објашњава Пелитера.

илу-храна-01102025

Регион

Инфлуенсери и самопрозвани нутриционисти шире дезинформације о исхрани

Међутим, научна сазнања су се промијенила. МекГован истиче да најновија "истраживања показују да је за већину људи засићена маст – а не холестерол – јачи покретач повишеног ЛДЛ (липопротеина ниске густине или 'лошег') холестерола, а јаја садрже само умјерене количине засићених масти.

"Некада се препоручивало ограничити прехрамбени холестерол на 300 мг дневно. Након што су опсежнија истраживања ажурирана, Америчка асоцијација за срце (АХА) сада препознаје да се прехрамбени (конзумирани) холестерол у храни разликује од холестерола у крви и да једно можда не утиче на друго", додаје Пелитера.

Иако АХА и даље препоручује умјереност, холестерол из хране више се не сматра толико штетним као раније.

"Иако се холестерол често генерализује као 'лош', нашим тијелима је потребан одређени холестерол за стварање хормона и помоћ у варењу", напомиње дијететичарка Линдси Џој.

Шта се дешава ако једемо јаја сваки дан?

Имајући све ово на уму, шта можемо очекивати ако свакодневно једемо јаја?

Напад на Хитроу

Свијет

Напад на једном од најпрометнијих аеродрома у Европи, више повријеђених

"За многе здраве одрасле особе, једење једног јајета дневно сматра се безбједним и не подиже значајно ниво холестерола. Неке студије чак сугеришу да умјерен унос јаја може подржати здравље мишића и помоћи вам да останете сити, захваљујући висококвалитетним протеинима", каже МекГован.

Недавно истраживање показало је да конзумација два јаја дневно, у оквиру исхране са ниским удјелом засићених масти, може чак смањити ниво ЛДЛ холестерола. Ипак, стручњаци савјетују да се посавјетујете са својим љекаром прије значајног повећања уноса јаја, посебно ако имате повишен ризик од срчаних болести. Добар компромис за оне који пазе на унос масти и холестерола јесте конзумација бјеланаца.

Дакле, редовна конзумација јаја може допринијети бољем метаболичком, коштаном, имунолошком и ћелијском здрављу, као и здрављу мозга.

Подијели:

Таг:

јаја

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Жена силована у Скопљу, нападач све снимао, па пријетио

Свијет

Жена силована у Скопљу, нападач све снимао, па пријетио

2 ч

0
Како се рачуна проценат за који ће расти пензије у Српској?

Република Српска

Како се рачуна проценат за који ће расти пензије у Српској?

2 ч

0
Убио жену наочиглед дjеце насред улице, синови га потом крвнички шутирали

Свијет

Убио жену наочиглед дjеце насред улице, синови га потом крвнички шутирали

2 ч

0
Откривена "рупа" на Инстаграму: Ево како предатори нападају

Наука и технологија

Откривена "рупа" на Инстаграму: Ево како предатори нападају

3 ч

0

Више из рубрике

Маска вирус прехлада жена болест

Здравље

Екстрамутирани вирус изазвао панику: Љекари апелују да се опет носе маске

20 ч

0
Опасна бактерија вреба у теретани: Око 10 одсто обољелих умире

Здравље

Опасна бактерија вреба у теретани: Око 10 одсто обољелих умире

20 ч

0
Тихи узрочник алергија: Никл се крије у омиљеном накиту и храни коју једете

Здравље

Тихи узрочник алергија: Никл се крије у омиљеном накиту и храни коју једете

23 ч

0
Повећан број смртних случајева од маларије

Здравље

Повећан број смртних случајева од маларије

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

09

Владика Сергије: Богатство дијелити са онима којима треба помоћи

14

00

Два дјечака повријеђена у судару, хитно превезени у Ургентни центар

13

51

Избјегавајте ове четири намирнице ако имате више од 40 година

13

48

Какво нас вријеме очекује наредних дана?

13

46

Трамп Млађи о корупцији у Украјини: Богати су побјегли

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner