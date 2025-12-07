Logo
Large banner

Троје повријеђених у тешкој несрећи код Зенице

Извор:

Кликс

07.12.2025

11:56

Коментари:

0
Троје повријеђених у тешкој несрећи код Зенице
Фото: Вибер група/Патроле радари

У мјесту Врандук код Зенице на излазу из другог тунела догодила се тешка саобраћајна несрећа у којој су повријеђене три особе.

Према информацијама из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона у несрећи која се догодила у 10.15 учествовала су два путничка моторна возила.

Према првим информацијама три особе су превезене на Ургентни блок Кантоналне болнице Зеница гд‌је ће бити установљен степен повреда.

илу-храна-01102025

Регион

Инфлуенсери и самопрозвани нутриционисти шире дезинформације о исхрани

Детаљи трагедије у Брчком: Погинуо бивши функционер Владе, полиција ухапсила возача који је побјегао с мјеста несреће

Саобраћај се одвија отежано једном траком наизмјенично до окончања увиђаја, а возачи се преусмјеравају на алтернативне правце како би се спријечило формирање дужих колона, преноси Кликс.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

Зеница

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Инфлуенсери и самопрозвани нутриционисти шире дезинформације о исхрани

Регион

Инфлуенсери и самопрозвани нутриционисти шире дезинформације о исхрани

2 ч

0
Напад на једном од најпрометнијих аеродрома у Европи, више повријеђених

Свијет

Напад на једном од најпрометнијих аеродрома у Европи, више повријеђених

2 ч

0
Како се рачуна проценат за који ће расти пензије у Српској?

Република Српска

Како се рачуна проценат за који ће расти пензије у Српској?

2 ч

0
Жена силована у Скопљу, нападач све снимао, па пријетио

Свијет

Жена силована у Скопљу, нападач све снимао, па пријетио

2 ч

0

Више из рубрике

Lisice zatvor pritvor

Хроника

"Шкаљарци" са потјерница ухапшени у Београду

4 ч

0
Син брутално претукао оца, задобио крварење мозга

Хроника

Син брутално претукао оца, задобио крварење мозга

5 ч

0
Пуцњава у Београду

Хроника

Вођа навијача Партизана изрешетан у познатом ресторану био у друштву Алибега

15 ч

0
Откривено ко је мушкарац изрешетан у познатом ресторану

Хроника

Откривено ко је мушкарац изрешетан у познатом ресторану

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

09

Владика Сергије: Богатство дијелити са онима којима треба помоћи

14

00

Два дјечака повријеђена у судару, хитно превезени у Ургентни центар

13

51

Избјегавајте ове четири намирнице ако имате више од 40 година

13

48

Какво нас вријеме очекује наредних дана?

13

46

Трамп Млађи о корупцији у Украјини: Богати су побјегли

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner