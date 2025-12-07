Троје повријеђених у тешкој несрећи код Зенице

Извор:
У мјесту Врандук код Зенице на излазу из другог тунела догодила се тешка саобраћајна несрећа у којој су повријеђене три особе.
Према информацијама из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона у несрећи која се догодила у 10.15 учествовала су два путничка моторна возила.
Према првим информацијама три особе су превезене на Ургентни блок Кантоналне болнице Зеница гдје ће бити установљен степен повреда.
Саобраћај се одвија отежано једном траком наизмјенично до окончања увиђаја, а возачи се преусмјеравају на алтернативне правце како би се спријечило формирање дужих колона, преноси Кликс.
