Откривено ко је мушкарац изрешетан у познатом ресторану

Телеграф
06.12.2025
22:09
Тридесетогодишњи мушкарац Н.К. пребачен је са тешким повредама у Ургентни центар након што је упуцан у ресторану "Дурмитор" на Новом Београду, незванично сазнаје "Телеграф".
Како јавља поменути портал, Н.К. је један од вођа навијача Партизана, а погођен је у ноге и стомак.
Н.К. је наводно сједио за столом са пријатељем кад је нападач ушао у локал и отворио ватру.
Хроника
Ужас у познатом ресторану: Упуцан вођа навијача Партизана
Нападач је, према незваничним информацијама, испалио два шаржера након чега се удаљио у непознатом правцу.
Рањени мушкарац је са тешким повредама пребачен у Ургентни центар док је полиција покренула акцију Вихор 3 и интензивно трага за нападачем.
