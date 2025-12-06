Logo
Large banner

Откривено ко је мушкарац изрешетан у познатом ресторану

Извор:

Телеграф

06.12.2025

22:09

Коментари:

0
Откривено ко је мушкарац изрешетан у познатом ресторану

Тридесетогодишњи мушкарац Н.К. пребачен је са тешким повредама у Ургентни центар након што је упуцан у ресторану "Дурмитор" на Новом Београду, незванично сазнаје "Телеграф".

Како јавља поменути портал, Н.К. је један од вођа навијача Партизана, а погођен је у ноге и стомак.

Н.К. је наводно сједио за столом са пријатељем кад је нападач ушао у локал и отворио ватру.

Полиција Србија

Хроника

Ужас у познатом ресторану: Упуцан вођа навијача Партизана

Нападач је, према незваничним информацијама, испалио два шаржера након чега се удаљио у непознатом правцу.

Рањени мушкарац је са тешким повредама пребачен у Ургентни центар док је полиција покренула акцију Вихор 3 и интензивно трага за нападачем.

Подијели:

Тагови:

Пуцњава

Београд

Србија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Жика јакшић водитељ

Сцена

Још мало је до моје смрти: Дирљива исповијест Жике Јакшића

1 ч

0
Ауто завршио на крову куће

Србија

Снимак бизарне несреће: Овако је ауто завршио на Сашиној кући

2 ч

0
Fudbalska lopta

Фудбал

Утакмица прекинута због смрти: Огласио се клуб

2 ч

0
Страшно: Возач из БиХ преминуо за воланом

Хроника

Страшно: Возач из БиХ преминуо за воланом

2 ч

0

Више из рубрике

Ужас у познатом ресторану: Упуцан вођа навијача Партизана

Хроника

Ужас у познатом ресторану: Упуцан вођа навијача Партизана

1 ч

0
Страшно: Возач из БиХ преминуо за воланом

Хроника

Страшно: Возач из БиХ преминуо за воланом

2 ч

0
Извлачење тијела из ријеке на Илиџи

Хроника

Појавио се узнемирујући снимак извлачења тијела мушкарца из ријеке

2 ч

0
Троструко убиство у Чачку

Хроника

Мрачна прошлост куће у Чачку у којој је син убио родитеље па себе

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

29

Вођа навијача Партизана изрешетан у познатом ресторану био у друштву Алибега

22

17

Годинама примао погрешну пензију, сад је награбусио

22

09

Откривено ко је мушкарац изрешетан у познатом ресторану

21

56

Још мало је до моје смрти: Дирљива исповијест Жике Јакшића

21

50

Ужас у познатом ресторану: Упуцан вођа навијача Партизана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner