Још мало је до моје смрти: Дирљива исповијест Жике Јакшића

У јуну ове године, музичар, водитељ и предузетник Жика Јакшић, хитно је хоспитализован због можданог удара.
Искрено је говорио о симптомима које је осјетио прије него што је примљен у болницу и опоравку, а прије него што му се здравље изненада урушило, говорио је да жели да остатак живота проживи пуним плућима.
Жика је у искреној исповијести рекао да му је "остало мало времена до смрти", али да је постао господар свог живота.
"Вријеме је новац гдје људи не знају да га протумаче па мисле да је то везано са материјалним добитком, него колико је вријеме вриједно и колико је важно да се не троши узалуд. И још једну ствар сам схватио, да сада рецимо са 60 година, без обзира што је мени мој пјешчани сат, јако пуно времена је иза мене, а јако мало времена које ми остаје до моје, да кажем, смрти, је' л тако, јер сви ћемо доћи до тог дана, е, то друго време које је мени преостало, ја сам након свега научио и почео да учим како да га цијеним и како да га трошим. У том смислу, без обзира што сам себи обезбедио, неко би рекао можда и комфоран живот, постао сам чак и господар свог времена", рекао је Жика, па наставио:
"И у том смислу, слободно могу рећи да сам постао господар свог живота. Међутим, неко би рекао, можда сам и нешто створио, да кажем, и у материјалном смислу, не нека велика богатства, али довољно да онако мало спокојније водим свој живот. Тако да, преостало моје вријеме желим да трошим на паметан начин и у том смислу чак и имам велике планове, не да бих зарадио неки новац, него тек имам осјећај да ћу, ако ми Бог подари можда пет, десет година, петнаест, бићу презахвалан, да ћу можда зарад мене и по мјерено мојим системима вриједности, створити много више него што сам то урадио за ових протеклих, хајде, рећи ћу 40 година, јер оних првих 20 не рачунам нешто у озбиљан живот", каже Жика напомињући да се многи људи када дођу у неке године, окрену се и тек се онда пробуде и схвате да су проћердали свој живот.
