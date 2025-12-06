Logo
Весна Змијанац се огласила из болнице: Фановима поручила једно

Курир

06.12.2025

10:56

Весна Змијанац се огласила из болнице: Фановима поручила једно

Пјевачица Весна Змијанац задржана је на лијечењу у Ургентном центру, на одјељењу коронарне јединице.

Иако је њено хоспитализовање изазвало забринутост међу фановима, Весна се убрзо огласила из болничке собе путем Инстаграма, поручивши да се осјећа добро.

Полиција Србија

Хроника

Троструко убиство у породичној кући у Чачку

Пјевачица је осјетила трњење цијеле лијеве стране тијела, била је принуђена да хитно потражи стручну помоћ, а потом се кратко огласила на свом Инстаграм налогу.

"Драги моји, само да вам јавим да сам добро. Морам да одморим, задала сам себи темпо као када сам била млада. Сутрашњи наступ у Добоју помјерамо за други датум, ускоро вам јављам када. Воли вас ваша Весна", поручила је пјевачица.

полиција-Република Српска-грб полиције

Хроника

Ударио жену па побјегао: Ухапшен Бањалучанин који је изазвао саобраћајку у Козарској Дубици

Подсјетимо, ово није први пут да је Весна звала Хитну помоћ, па је тако прије неколико мјесеци била у здравственој установи. Након тога она се добро осјећала, до сада.

Vesna Zmijanac

Пјевачица

