Весна Змијанац се огласила из болнице: Фановима поручила једно

Извор:
Курир
06.12.2025
10:56
Коментари:0
Пјевачица Весна Змијанац задржана је на лијечењу у Ургентном центру, на одјељењу коронарне јединице.
Иако је њено хоспитализовање изазвало забринутост међу фановима, Весна се убрзо огласила из болничке собе путем Инстаграма, поручивши да се осјећа добро.
Пјевачица је осјетила трњење цијеле лијеве стране тијела, била је принуђена да хитно потражи стручну помоћ, а потом се кратко огласила на свом Инстаграм налогу.
"Драги моји, само да вам јавим да сам добро. Морам да одморим, задала сам себи темпо као када сам била млада. Сутрашњи наступ у Добоју помјерамо за други датум, ускоро вам јављам када. Воли вас ваша Весна", поручила је пјевачица.
Подсјетимо, ово није први пут да је Весна звала Хитну помоћ, па је тако прије неколико мјесеци била у здравственој установи. Након тога она се добро осјећала, до сада.
