Весна Змијанац кренула кући из Ургентног, па се вратила у болницу

Извор:
Телеграф
05.12.2025
17:30
Коментари:0
Пјевачица Весна Змијанац кренула је кући из Ургентног центра, али није ни стигла до стана јер је поново осјетила велику слабост, па се вратила у болницу.
Како сазнаје "Телеграф", чувена пјевачица има проблем са срчаном аритмијом, притиском и општом слабости.
Весна би, према тренутним информацијама, требало да буде задржана у болници.
Занимљивости
Ово су четири најинтелигентнија хороскопска знака
Прије него што се вратила у Ургентни, Весна се огласила и рекла:
"Добро сам. Морам да долазим на свака три мјесеца и да примим то што треба, сад нисам била јер сам била на путу, па сам дошла сад. Уморна сам само, па сам ослабила и онда се погоршало мало стање јер сам дошла и са пута. Сад ће ме пустити кући, не остајем овдје. Све је добро", изјавила је пјевачица за "Блиц".
Сцена
4 ч0
Сцена
6 ч0
Сцена
9 ч0
Сцена
9 ч0
Најновије
Најчитаније
18
13
18
06
17
49
17
40
17
34
Тренутно на програму