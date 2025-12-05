Logo
Весна Змијанац кренула кући из Ургентног, па се вратила у болницу

Извор:

Телеграф

05.12.2025

17:30

Весна Змијанац кренула кући из Ургентног, па се вратила у болницу

Пјевачица Весна Змијанац кренула је кући из Ургентног центра, али није ни стигла до стана јер је поново осјетила велику слабост, па се вратила у болницу.

Како сазнаје "Телеграф", чувена пјевачица има проблем са срчаном аритмијом, притиском и општом слабости.

Весна би, према тренутним информацијама, требало да буде задржана у болници.

Horoskop

Занимљивости

Ово су четири најинтелигентнија хороскопска знака

Прије него што се вратила у Ургентни, Весна се огласила и рекла:

"Добро сам. Морам да долазим на свака три мјесеца и да примим то што треба, сад нисам била јер сам била на путу, па сам дошла сад. Уморна сам само, па сам ослабила и онда се погоршало мало стање јер сам дошла и са пута. Сад ће ме пустити кући, не остајем овдје. Све је добро", изјавила је пјевачица за "Блиц".

Таг:

Vesna Zmijanac

