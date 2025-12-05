Logo
Бијонсе мирно посматрала док је њена сестра тукла Џеј Зија, откривен разлог сукоба

05.12.2025

11:49

На Мет гали 2014. године одиграо се скандал о којем је брујао цијели свијет - млађа сестра славне Бијонсе је пребила Џеј Зија у лифту.

Један од најчувенијих скандала у историји Мет Гале догодио се 2014. године, када су Бијонсе, њен супруг Џеј Зи и њена сестра Соланж напустили догађај и кренули на афтерпарти у хотелу The Standard.

Безбједносне камере у лифту забиљежиле су физички обрачун – Соланж је насрнула на Џеј Зија, ударајући га и шутирајући, док је Бијонсе све посматрала без реакције. Интервенисало је обезбjеђење које је спрijечило даљи сукоб.

Сада је један модни дизајнер коначно открио истину о тучи.

Оскар Лопез је за Дејли Мејл испричао да је Соланж пребила Џеј Зија јер је мислила да има аферу са женом његовог сарадника, дизајнерком Рејчел Рој.

Бијонсе

Сцена

Бијонс објавила фотографију кћерке и мајке па збунила фанове

Разлог зашто је мислила да је прељубник - на Мет гали је похвалио њену хаљину!

Рејчел Рој је у то вријеме била удата за Џеј Зијевог сарадника Дејмона Деша с с којим има две ћерке. Једно вријеме је радила за реперову модну кућу, да би потом основала своју компанију, преноси Мондо.

Bijonse

Džej Zi

