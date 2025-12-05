Logo
Консултације премијера Српске са Унијом послодаваца

05.12.2025

Консултације премијера Српске са Унијом послодаваца
У Бањалуци су у току консултације предсједника Владе Републике Српске Саве Минића и Уније послодаваца Српске у вези са израдом републичког буџета за наредну годину.

Претходно је одржан састанак са представницима Удружења пензионера, Задружног савеза Српске, Пословног удружења заједница живинара Српске, Савеза удружења пољопривредних произвођача Српске, Савеза удружења пчелара Српске, Удружења воћара Српске, Удружења повртара Републике Српске, Удружења пољопривредних произвођача - мљекара Српске и Удружења узгајивача свиња Републике Српске.

Саво Минић

Република Српска

Unija poslodavaca

