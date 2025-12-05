Консултације премијера Српске са Унијом послодаваца

Извор:
АТВ
05.12.2025
11:59
Коментари:0
У Бањалуци су у току консултације предсједника Владе Републике Српске Саве Минића и Уније послодаваца Српске у вези са израдом републичког буџета за наредну годину.
Претходно је одржан састанак са представницима Удружења пензионера, Задружног савеза Српске, Пословног удружења заједница живинара Српске, Савеза удружења пољопривредних произвођача Српске, Савеза удружења пчелара Српске, Удружења воћара Српске, Удружења повртара Републике Српске, Удружења пољопривредних произвођача - мљекара Српске и Удружења узгајивача свиња Републике Српске.
Економија
1 ч0
Сцена
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Бања Лука
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
6 ч0
Република Српска
6 ч0
Најновије
Најчитаније
13
24
13
22
13
17
13
12
13
10
Тренутно на програму