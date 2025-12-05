Минић се састао са представницима Удружења пензионера

Извор:
АТВ
05.12.2025
11:20
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, у оквиру консултација за израду буџета за идућу годину, разговара са представницима Удружења пензионера Републике Српске.
Састанку присуствују министар финансија Зора Видовић и министар рада и борачко-инвалидске заштите Данијел Егић.
Послије овог састанка услиједиће консултације са Унијом послодаваца Српске.
Претходно је Минић разговарао са представницима Задружног савеза, те удружења и савеза који окупљају пољопривредне произвођаче различитих сектора пољопривредне производње.
