Logo
Large banner

Минић се састао са представницима Удружења пензионера

Извор:

АТВ

05.12.2025

11:20

Коментари:

0
Минић се састао са представницима Удружења пензионера
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, у оквиру консултација за израду буџета за идућу годину, разговара са представницима Удружења пензионера Републике Српске.

Састанку присуствују министар финансија Зора Видовић и министар рада и борачко-инвалидске заштите Данијел Егић.

Послије овог састанка услиједиће консултације са Унијом послодаваца Српске.

Претходно је Минић разговарао са представницима Задружног савеза, те удружења и савеза који окупљају пољопривредне произвођаче различитих сектора пољопривредне производње.

Подијели:

Тагови:

Саво Минић

Пензионери

Udruženje penzionera RS

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Премијер Српске наставља консултације о буџету

Република Српска

Премијер Српске наставља консултације о буџету

6 ч

0
Минић: Скандалозно што нови гранични прелаз у Градишци неће бити отворен у планираном року

Република Српска

Минић: Скандалозно што нови гранични прелаз у Градишци неће бити отворен у планираном року

17 ч

3
Од овог мјесеца се може очекивати повећање плата у Српској

Економија

Од овог мјесеца се може очекивати повећање плата у Српској

18 ч

0
Саво Минић

Република Српска

Најављена јача борба против лажних боловања у Српској

19 ч

1

Више из рубрике

Консултације премијера Српске са више пољопривредних удружења

Република Српска

Консултације премијера Српске са више пољопривредних удружења

3 ч

0
Премијер Српске наставља консултације о буџету

Република Српска

Премијер Српске наставља консултације о буџету

6 ч

0
Данас сједница Колегијума Народне скупштине Републике Српске

Република Српска

Данас сједница Колегијума Народне скупштине Републике Српске

6 ч

0
Минић: Скандалозно што нови гранични прелаз у Градишци неће бити отворен у планираном року

Република Српска

Минић: Скандалозно што нови гранични прелаз у Градишци неће бити отворен у планираном року

17 ч

3
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

24

Минић: Идуће године у аграрном буџету додатних 20 милиона КМ за наводњавање

13

22

Пуцњава у Сарајеву, рањен Алмер Инајетовић

13

17

Комшије Милице Тодоровић: Добро је што се отарасила тог ''криминалца''

13

12

Пожар у Лопарама, једна особа погинула

13

10

Пеулић: Гранични прелаз Градишка један од најважнијих пројеката, али се у БиХ дешава апсурд

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner