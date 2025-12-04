Минић: Скандалозно што нови гранични прелаз у Градишци неће бити отворен у планираном року

04.12.2025
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да је скандалозно што нови гранични прелаз у Градишци, због бирократских "смицалица", неће бити отворен у планираном року.
- Такве ствари наносе штету комплетном друштву, па онда не треба да нас чуде случајеви када на бирачко мјесто не изађе нико - написао је Минић на друштвеној мрежи Икс.
УИО: Услови за отварање новог Граничног прелаза Градишка нису испуњени
Управни одбор Управе за индиректно опорезивање БиХ није усвојио измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији у овој управи, па услови за отварање новог граничног прелаза Градишка Нови мост - Горњи Варош нису испуњени, саопштено је из УИО.
Против усвајања био члан Управног одбора кога именује Влада Федерације БиХ Зијад Крњић, који је тражио да се та тачка разматра на наредној сједници.
