Logo
Large banner

Минић: Скандалозно што нови гранични прелаз у Градишци неће бити отворен у планираном року

04.12.2025

19:28

Коментари:

0
Минић: Скандалозно што нови гранични прелаз у Градишци неће бити отворен у планираном року
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да је скандалозно што нови гранични прелаз у Градишци, због бирократских "смицалица", неће бити отворен у планираном року.

- Такве ствари наносе штету комплетном друштву, па онда не треба да нас чуде случајеви када на бирачко мјесто не изађе нико - написао је Минић на друштвеној мрежи Икс.

Нови гранични прелаз-Градишка

Градови и општине

УИО: Услови за отварање новог Граничног прелаза Градишка нису испуњени

Управни одбор Управе за индиректно опорезивање БиХ није усвојио измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији у овој управи, па услови за отварање новог граничног прелаза Градишка Нови мост - Горњи Варош нису испуњени, саопштено је из УИО.

Против усвајања био члан Управног одбора кога именује Влада Федерације БиХ Зијад Крњић, који је тражио да се та тачка разматра на наредној сједници.

Подијели:

Тагови:

Саво Минић

Гранични прелаз Градишка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Полицајац туче човјека у марици

Регион

Снимак шокирао регион: Полицајац крвнички туче човјека у марици

43 мин

0
Поплаве у Грчкој

Свијет

Велике поплаве у Грчкој, бујица носи све пред собом

44 мин

0
Игокеа - Зенит

Кошарка

Спектакл у Лакташима: Сјајна атмосфера на утакмици Игокеа - Зенит

52 мин

1
Новогодишњи турнир у Козарској Дубици

Фудбал

Новогодишњи турнир у малом фудбалу почиње 10. децембра

56 мин

0

Више из рубрике

Вулић: Изборна побједа се заслужује, не отима се

Република Српска

Вулић: Изборна побједа се заслужује, не отима се

1 ч

4
Саво Минић

Република Српска

Најављена јача борба против лажних боловања у Српској

1 ч

0
Тукао, позивао на убиство: За шта је све хапшен Змај од Шипова

Република Српска

Тукао, позивао на убиство: За шта је све хапшен Змај од Шипова

2 ч

0
Додик: Наратив опозиције показује колико су спремни да лажу и манипулишу

Република Српска

Додик: Наратив опозиције показује колико су спремни да лажу и манипулишу

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

00

Радница пријавила несвакидашњу превару: Одиграо тикете, па није хтио платити

19

56

У аутомобилу пронађено тијело мушкарца

19

49

Легенде на мечу Игокее и Зенита: Хријапа, Моња, Антић у првом реду

19

42

Путин: Запад манипулише јавним мњењем

19

41

Ухапшени преваранти са ТикТок-а: Лажно се представљали, па на превару узимали паре

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner