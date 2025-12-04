Logo
Велике поплаве у Грчкој, бујица носи све пред собом

Извор:

Телеграф

04.12.2025

19:19

Поплаве у Грчкој
Фото: Facebook/Screenshot

Већи дио Грчке нашао се на удару веома обилних падавина. Јака киша праћена је и пљусковима са грмљавином. На многим локацијама има и олуја.

Најкритичнија ситуација је у области Егејског мора, гдје је већ дошло до великих поплава.

Бујице су носиле све пред собом, а са аутомобилма су се поигравале попут играчака.

Оно што посебно забрањива је то што сутра слиједи формирање новог циклона, који ће тек донијети незапамћене кише и снажне олује са грмљавином.

Најобилније падавине очекују се у области Егејског мора и на сјеверу Грчке. Очекује се да падне нових 100 до 200 литара кише по квадратном метру, локално и до 300 и више, што су количине које у просјеку падну и за пола године.

Овим предјелима пријетиће нове поплаве и бујице, због чега постоји и потенцијална опасност од велике материјалне штете, а олује и падавине биће потенцијално опасне и по људске животе.

Обилне падавине и јаке олује очекују се и на ширем подручју Солуна, уз опасост од поплава и бујица.

Веома лоше вријеме потрајаће све до краја седмице, а на вишим планинама падаће снијег.

Олујна невремена и обилне падавине прошириће се и на запад и југ Турске, а једним дијелом веома обилне кише захватиће и југ и југоисток Македоније и југозапад Бугарске.

У претходном периоду Грчка се већ више пута нашла на удару снажних падавина и олуја. У сјеверозападним и западним предјелима Грчке током новембра пало је преко невјеровтних 1000 литара кише по квадратном метру.

Грчка

Поплаве

