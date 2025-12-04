Вулић: Изборна побједа се заслужује, не отима се

Извор:
СРНА
04.12.2025
18:49
Побједа на изборима се заслужује, а не отима се, рекла шеф Клуба посланика у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић, након што је и поновљено бројање гласачких листића у Добоју показало да је кандидадт СНСД-а Синиша Каран имао више гласова од СДС-овог кандидата Бранка Блануше.
Вулићева је рекла да Централној изборној комисији БиХ "џаба и машинерија и медији" и да је јадно малтретирање које та институција спроводи понављајући бројање без потребе.
- У Добоју су Карану одузели 136 гласова, Блануши додали 88 - рекла је Вулићева за Срну.
Вулићева је поручила да сљедеће године треба поново пребројати и гласове у Теслићу, Источној Илиџи, Лопарама, Бијељини...
- Нека и Вања Бјелица Прутина преброји своје "штићенике". А како неко рече - и да јавно на спорним бирачким мјестима гласате за Бланушу, опет би Каран побиједио - закључила је Вулићева.
