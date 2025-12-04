Додик: Наратив опозиције показује колико су спремни да лажу и манипулишу

Извор:
04.12.2025
Организациони секретар СНСД-а Игор Додик истакао је да су на контролом бројању гласова за пријевремене изборе за предсједника Републике Српске на више од 15 бирачких мјеста неправилности утврђене на два бирачка мјеста са укупно 80 гласова разлике.
"На осталих 13 бирачких мјеста и готово 5.000 гласова нема неправилности и одступања", написао је Додик на мрежи Икс и закључио:
"Наратив опозиције и са овим покушајем показује колико су спремни да слажу и манипулишу".
Na kontrolnom brojanju preko 15 birackih mjesta, utvrdjene su nepravilnosti na 2 bm sa ukupno 80 glasova razlike.. Na ostalih 13 birackih (skoro 5 hiljada) nema nepravilnosti i odstupanja..narativ opozicije i sa ovim pokusajem pokazuje koliko su spremni da slazu i manipulisu.— Igor Dodik (@dodik_igor) December 4, 2025
