Додик: Наратив опозиције показује колико су спремни да лажу и манипулишу

Извор:

АТВ

04.12.2025

17:08

Коментари:

0
Додик: Наратив опозиције показује колико су спремни да лажу и манипулишу

Организациони секретар СНСД-а Игор Додик истакао је да су на контролом бројању гласова за пријевремене изборе за предсједника Републике Српске на више од 15 бирачких мјеста неправилности утврђене на два бирачка мјеста са укупно 80 гласова разлике.

"На осталих 13 бирачких мјеста и готово 5.000 гласова нема неправилности и одступања", написао је Додик на мрежи Икс и закључио:

"Наратив опозиције и са овим покушајем показује колико су спремни да слажу и манипулишу".

Игор Додик

Добој

Пријевремени избори 2025

