Цвијановић: Немамо намјеру да излазимо у сусрет било каквим захтјевима супротним интересима Српске

Извор:
СРНА
04.12.2025
14:42
Коментари:1
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је за Срну да је логичан потез и није никаква новост што се шефови посланичких клубова владајуће већине из Републике Српске у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ нису одазвали позиву да учествују састанку Савјета за имплементацију мира /ПИК/ иако позив није упутио Кристијан Шмит, већ његов замјеник.
"А, и кад смо се одазивали то је давна прошлост, и то онда кад је постојала нека нада да би се кроз било какав, па и такав дијалог нешто могло ријешити. Већ одавно знамо да је то само кишобран који служи као покриће за нелегалне интервенције високих представника", истакла је Цвијановић за Срну упитана да прокоментарише чињеницу да се састанку недејтонског ПИК-а нису одазвали представници владајућих партија из Републике Српске у Представничком дому.
Цвијановић је подсјетила да Дејтонским споразумом није предвиђено ни да такав формат постоји, ни да је обавеза домаћих представника да се одазивају.
"То што Кристијан Шмит није потписао позив није битно, он је и присуствовао и оглашавао се након састанка, као што смо и знали да ће бити. Зашто бисмо ми давали легитимитет човјеку који је погазио и изборну вољу бирача, и владавину права, петљао се у финансије, обезвриједио демократски изабране институције, па коначно контаминирао и такозвани европски пут БиХ", нагласила је Цвијановић.
На констатацију Срне да су сарајевске партије, ипак, искористиле и тај састанак да оптуже владајућу структуру из Републике Српске да су зауставиле европски пут БиХ, Цвијановић је рекла да што се тиче сарајевских партија, оне нису предмет нашег интересовања.
"Звучи неозбиљно кад минорне странке, које немају ниједног изабраног представника у Републици Српској, држе предавање људима у Републици Српској кога они треба да бирају и како да живе или уреде свој живот и своје институције. Одлучили смо да више не будемо заробљени вјештачки наметнутим темама", нагласила је Цвијановић.
Она је истакла да немају намјеру учествовати на било којем састанку на којем се од њих очекује да се претварају како се ништа није десило и како нас чека нека свјетлија будућност, само зато што ће Сарајево узимати, а Бањалука давати.
"Наши приоритети су искључиво везани за стабилност институција Република Српске. Укратко, немамо намјеру да излазимо у сусрет било каквим захтјевима који су супротни интересима Републике", поручила је Цвијановић.
У Сарајеву је одржан дводневни састанак ПИК-а, а дијелу скупа присуствовали су представници странака из Федерације БиХ и опозиције из Републике Српске, заступљених у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ.
