Министар најавио: Повећање плата за запослене у образовању и култури

Извор:
АТВ
04.12.2025
13:24
Коментари:0
Министар просвјете и културе Боривоје Голубовић најавио је повећање плата за запослене у образовању и култури у Републици Српској.
Голубовић је послије сједнице Владе изјавио да ће Приједлог закона о измјенама закона о платама запослених у основним, средњим школама и ђачким домовима и Приједлог измјена и допуна закона када је ријеч о запосленима у области културе бити упућени у скупштинску процедуру по хитном поступку, чиме ће бити усклађене и повећане плате.
Према његовим ријечима, повећане плата ће добити сви наставници са високом стручном спремом, стручни сарадници, помоћници директора, библиотекари, рачуновође, водитељи продуженог боравка у основним и средњим школама, ђачким домовима и запослени у области културе.
Он је истакао да плата радника са високом стручном спремом око 1.850 КМ, док ће са коначним усклађивањем и повећањем основна нето плата запосленог у области образовања и културе бити око 1.915 КМ.
"Измјене ових закона које сам навео представљају још једну мјеру Владе Српске које доприносе побољшању материјалног статуса просвјетних радника са високом стручном спремом", , рекао је Голубовић на конференцији за новинаре у Бањалуци.
Овим законима, додао је, Влада завршава свој дио споразума и у потпуности долази до усклађивања плата и коефицијената са запосленима у органима управе.
Он је навео да је повећање плата у више наврата укупно износило до 320 КМ, а средства која ће бити обезбијеђена у буџету Републике Српске за 2026. годину су приближно 20 милиона КМ за ове намјене.
Голубовић је појаснио да је разлог за доношење ових законских рјешења споразум потписан 2023. године између Министарства просвјете и културе, Министарства за научнотехнолошки развој и високо образовање и Синдиката образовања, науке и културе о повећању плата.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч1
Република Српска
4 ч4
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
16
48
16
42
16
34
16
27
16
25
Тренутно на програму