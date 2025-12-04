Стевановић: До 20. јануара завршити приступне путеве мосту у Чесми

Извор:
АТВ
04.12.2025
13:22
На данашњој сједници Владе Републике Српске усвојена је Одлука о завршетку радова приступних саобраћајница за мост у бањалучком насељу Чесма, саопштио је на конференцији за новинаре министар саобраћаја и веза, Зоран Стевановић.
''Након посјете градилишта моста у насељу Чесма, казали смо новинарима да ће завршетак радова на приступним саобраћајницама и моста у Насељу Чесма бити помјерен јер Град Бањалука у овом моменту није у стању да исфинансира радове до краја и да преда мост Чесму, грађанима Бањалуке на коришћење. ЈП Путеви је данас на сједници Владе добило налог да тај посао заврши. Они ће сутра заједно са представницима Града Бањалука, представником извођача-пројектантом, направе пресјек до сада урађених радова, направе предрачун колико још треба урадити, закључе анекс уговора са извођачем, исфинасирају из властитих средстава завршетак радова и предају коначно мост Чесма на кориштење'', казао је Стевановић.
Рок за завршетак предвиђено да буде 20. јануар, 2026. године.
